Финляндия считает, что ЕС ограничивает выдачу российских виз шагом «в правильном направлении»

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в среду, что шаг Европейского союза по ограничению выдачи виз россиянам из-за войны Москвы в Украине является шагом «в правильном направлении», если он будет реализован государствами-членами.

Жозеп Боррель, координатор ЕС по внешней политике, заявил, что министры иностранных дел стран ЕС согласились полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что затруднит и удорожит въезд в ЕС для граждан России. «Все идет в правильном направлении, но мы снова увидели, что до сих пор было много разговоров и мало действий», — сказал Хаависто журналистам, добавив, что через несколько месяцев ситуация должна быть пересмотрена.

Финляндия и другие государства-члены ЕС, которые имеют сухопутную границу с Россией, включая страны Балтии и Польшу, призвали к запрету на туристические визы для россиян на всей территории ЕС. «Когда Россия вторгается в Украину, и мы принимаем беженцев из Украины и пытаемся всячески помочь Украине, это не время для отпусков и роскошного туризма (для россиян)», — сказал Хаависто.

На прошлой неделе крупнейшая ежедневная газета Финляндии Helsingin Sanomat насчитала 1400 автомобилей с российскими номерными знаками, припаркованных в главном аэропорту Хельсинки, многие из которых относятся к люксовым маркам, что вызвало резкую критику со стороны общественности. Растущее число российских отдыхающих, направляющихся в различные европейские направления через Финляндию, привело к тому, что финское правительство ограничило количество туристических виз, выдаваемых Финляндией россиянам, до 10% от предыдущего числа.

Однако российские туристы с туристическими визами, выданными другими государствами-членами ЕС, смогут путешествовать через Финляндию.

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