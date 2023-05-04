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Финские газеты надеются пробить российскую пропаганду картой «CS:GO»

4 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Сегодня финская газета отмечает Всемирный день свободы печати гулянием. Хельсингин Саноматкрупнейшая ежедневная газета Финляндии, создала Counter Strike: Глобальное наступление Карта с секретной комнатой. В скрытой Кроваво-красной комнате игроки находят реальные мультимедийные рассказы о вторжении России в Украину, проникая в столь необходимую журналистику в стране, наводненной пропагандой.

Разработчики, с которыми газета работала над картой, оставили некоторые подсказки для российских игроков. Во-первых, это происходит в безымянной локации поля боя, которая имитирует «славянский город». Помимо названия карты, de_fuina, является отсылкой к русскому слову «война», что переводится как «война». (Это определение запрещено в России при описании вторжения; правительство Путина настаивает на том, чтобы называть это «специальной военной операцией»).

Скриншот видеоигры из «Counter-Strike: Global Offensive». Сбоку разрушенного войной здания темный коридор освещает его вход. Горящая машина на переднем плане.

Заблокированная комната также содержит несколько подсказок, которые помогут российским игрокам найти ее: она расположена рядом с памятником Вечному огню (горящему автомобилю), традиционному обычаю в ознаменование Второй мировой войны (или «Великой Отечественной войны», как ее называют в России). ), который будет знаком россиянам. Над входом также висит свет, а еще один след хлеба указывает на то, что темный проход может отличаться от других рядом. Наконец, игроки могут обнаружить комнату, перемещая камеру после смерти в игре.

Спустившись по лестнице, игроки видят темно освещенную комнату с красными огнями, свисающими с потолка, отбрасывающими тревожный малиновый оттенок на пространство. Затем игроки видят заголовок на стене напротив входа, который гласит: «Контрудар свободной прессы». Рядом находится карта, показывающая гражданские объекты, пораженные российскими войсками. Кроме того, три стены увешаны фотографиями из реальных новостных сюжетов, показывающих некоторые зверства, совершенные Россией: резню в Буче (где российские военные казнили мирных украинцев на улице и похоронили их в братской могиле), историю семьянин, убитый российской крылатой ракетой, и около 70 000 солдат, погибших на войне. Наконец, радио озвучивает каждую историю по мере того, как вы приближаетесь к новостям.

Скриншот видеоигры красного бункера с картой на противоположной стене. Адрес над картой гласит: & # x002018; Российские удары по гражданским объектам 2022-2023 гг. ’

Скриншот видеоигры красного бункера с картой на противоположной стене. Заголовок над картой гласил: «Российские удары по гражданским объектам в 2022–2023 годах».

Имена гейм-дизайнеров не называются (во избежание травли или чего похуже). Хельсингин Саномат Кто работал с ним, имеет опыт проектирования сотен КС:ГО карты. Они приняли участие, «чтобы иметь возможность участвовать в создании такой карты для человеческих целей, связанных с реальным миром», — рассказали они изданию. Бессмысленная агрессия России против Украины унесла жизни десятков тысяч мирных жителей, в том числе детей. Меньшее, что мы можем сделать, — это привлечь внимание к военным преступлениям Путина и российской пропаганде».

Хельсингин Саномат Главный редактор Антеро Мока Рассказывать Рейтер что его газета не спрашивала у издателя Valve разрешения на включение карты, потому что игра поощряет пользовательский контент. «Если случится так, что какой-нибудь молодой человек в России только из-за этой игры на несколько секунд задумается о том, что происходит в Украине, то оно того стоит», — сказал он.

Если вам нужна помощь в решении этой проблемы, Helsingin Sanomat рекомендует запустить файл карта де_войны, что должно помочь повысить их заметность в игре. Хотя трудно представить, что это место будет функционировать еще долго после того, как правительство Путина узнало о нем, это вдохновляющий и чрезвычайно творческий способ бросить вызов ограничениям свободы прессы, введенным авторитарным режимом.

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