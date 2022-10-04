Финский город убрал последнюю статую Ленина с всеобщего обозрения

Хельсинки (AFP) – Город на юго-востоке Финляндии во вторник убрал последнюю публично выставленную статую российского революционного лидера Владимира Ленина после давления со стороны жителей после войны России в Украине.

Группа строителей Котки, портового города с населением 52 000 человек недалеко от границы с Россией, погрузила статую в грузовик и увезла ее на склад местного музея.

Директор Городского музея Кирси Никко рассказала финскому радио YLE, что бронзовая статуя была спроектирована и построена эстонским скульптором Матти Вареком в конце 1970-х годов по заказу Москвы.

Он был подарен Котке в 1979 году городом дружбы Таллинном, тогда столицей Эстонской Советской Республики, а ныне столицей Балтийского государства Эстонии.

Вручение таких статуй было обычной практикой в ​​Москве, особенно в 1970-х и 1980-х годах, чтобы подчеркнуть финско-советскую дружбу в эпоху после Второй мировой войны.

Статуя Ленина находится в центральном парке Котки, рядом с деревянным домом, в котором, как говорят, проживал основатель большевистской партии, ставший первым премьер-министром Советского Союза.

Статуя с годами подвергалась вандализму, но оставалась в парке до тех пор, пока городской совет Котки не решил ее убрать. Другие европейские страны решили стряхнуть с себя остатки советской эпохи после того, как Россия вторглась в Украину более семи месяцев назад.

Финляндия и Россия имеют общую сухопутную границу протяженностью 1340 километров (830 миль) и сложную историю.

Финляндия оставалась частью Российской империи как независимое Великое княжество более ста лет до 6 декабря 1917 года, когда она провозгласила независимость после революции в России под предводительством Ленина.

Ленин и большевистское руководство признали независимость стран Северной Европы в последний день 1917 года. До революции в России Ленин несколько раз был сослан в Финляндию, где он жил в разных городах и поселках по всей южной части страны.

В промышленном и университетском городе Тампере на юге Финляндии находится Музей Ленина. Будущий советский диктатор Иосиф Сталин и Ленин впервые встретились в Тампере в 1905 году во время встречи большевистских лидеров в городе.

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