Фирменный цвет Samsung Galaxy S23 просочился перед запуском

Отчеты показывают, что Samsung сделает это Серия Galaxy S23 будет анонсирована в первую неделю февраля 2023 года.. В преддверии анонса просочилась информация о дизайне и технических характеристиках смартфона. Теперь у нас есть эксклюзивная информация о цветах автографов. Галактика S23и Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

Отличительные цвета серии Galaxy S23

в Галакси С23 Ультра Фирменный цвет будет зеленым, а Galaxy S23 будет доступен в светло-золотом/розовом золоте. розовый это будет Галакси С23+ Фирменный вариант цвета. Конечно, три смартфона будут представлены в других цветовых вариантах, но цвета, которые мы упомянули, будут их фирменными цветами, а это означает, что компания будет использовать их в своих маркетинговых и рекламных материалах.

Предыдущие утечки показали, что телефоны Galaxy S23, Galaxy S23 + и Galaxy S23 Ultra будут иметь язык дизайна, аналогичный Galaxy S23. Галакси С22 Ультра. Это означает, что телефоны будут иметь отдельные кольца для всех задних камер. Телефоны также будут иметь новейшие и Защита сильнее, чем у Gorilla Glass. И степень защиты IP68 от пыли и воды.

Ходят слухи, что все три телефона имеют более яркие дисплеи Super AMOLED с частотой 120 Гц. Процессор Snapdragon 8 поколения 28 ГБ/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ хранилища UFS 4.0 и Лучший ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев. Samsung также может принести спутниковая связь В серию Galaxy S23 для экстренных случаев, как и в серию iPhone 14.