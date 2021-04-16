Фитнес-трекер Samsung обойдется вам меньше месяца в тренажерном зале.

Умные часы обычно стоят копейки. Даже бюджетные предложения по-прежнему могут достигать тройных цифр, и в случае носимых устройств Android оправдание такой цены непросто. Если вы просто ищете способ отслеживать свою физическую форму и просматривать уведомления без использования телефона, Samsung Galaxy Fit2 Это отличная альтернатива приложению Fitbit. Это действительно кража по обычной цене в 50 долларов, но теперь вы можете начать считать шаги и калории по совершенно новой низкой цене всего в 30 долларов на Amazon.

Samsung Galaxy Fit2, выпущенный как раз к праздникам в прошлом году, представляет собой базовый трекер активности, который синхронизируется с вашим телефоном, предлагая умные часы, которые намного дешевле, чем у конкурентов. Включает рифленый ремешок, предназначенный для предотвращения потоотделения запястья, и яркий 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей для отслеживания ваших пробежек и проверки текстов. Автоматическое определение активности означает, что вы можете начать тренировку, не просматривая меню, и потому что это вода устойчив к 50 м, плавание учитывается в калориях. Также обгорел.

Samsung оценивает срок службы батареи до 15 дней без подзарядки, что идеально подходит для фактического мониторинга вашего сна, а не для работы всю ночь. В отличие от некоторых новых аксессуаров компании, Fit2 работает со всеми устройствами Android, поэтому вам не нужен телефон Galaxy, чтобы воспользоваться этой сделкой.

Продается только Scarlet Fit2; Стандартная черная версия по-прежнему будет стоить вам обычных 50 долларов. Трудно найти фитнес-трекер дешевле, чем этот, особенно от основного производителя, поэтому, если вам интересно, обязательно выберите его, прежде чем использовать ссылку ниже.