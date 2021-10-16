ФИФА бросает вызов футбольной монополии EA в новом заявлении

Более десяти лет франшиза EA FIFA удерживала фактическую монополию в сфере футбольных видеоигр, доминируя в Pro Evolution Soccer и зарабатывая сотни миллионов долларов на FIFA Ultimate Team. Но недавние события поставили это доминирование под угрозу, поскольку ФИФА выступила с заявлением, в котором говорится, что в будущих играх «должны» участвовать более одной стороны.

В новом заявлении ФИФА с оптимизмом смотрит в будущее игр и киберспорта. В заявлении также явно осуждается текущее состояние рынка футбольных игр, которым EA управляет в течение многих лет.

«ФИФА оптимистично и с энтузиазмом смотрит в будущее футбольных игр и киберспорта, и ясно, что для этого необходимо место, занятое более чем одной стороной, контролирующей все права», – говорится в заявлении.

«Технологические и мобильные компании сейчас активно конкурируют за свое участие в FIFA, ее глобальных платформах и турнирах. Таким образом, FIFA взаимодействует со многими игроками отрасли, включая разработчиков, инвесторов и аналитиков, чтобы выработать долгосрочное видение игр. , сектор киберспорта и интерактивных развлечений. Результатом станет то, что ФИФА объединит нужные стороны со специальными возможностями для эффективного формирования лучших впечатлений и предложений для фанатов и потребителей ».

Вы играли в FIFA 22? да Нет

Это не обязательно означает конец известной нам франшизы EA Football. EA ведет переговоры о лицензионных сделках с отдельными клубами и лигами, а недавно подписала долгосрочные договоренности с FIFPro, профессиональной футбольной ассоциацией, которая предоставит EA доступ к именам и изображениям тысяч игроков по всему миру.

Наибольшее влияние на него оказывает влияние на само название. Говорят, что FIFA хочет взимать с EA 1 миллиард долларов каждые четыре года, чтобы продолжать использовать свое имя, которое EA использовала с середины 1990-х годов. Сообщается, что в ответ EA изучает возможность изменения названия FIFA на EA Sports FC.

Заявление ФИФА также открывает дверь для усиления конкуренции со стороны других ведущих разработчиков. Прямо сейчас единственным настоящим конкурентом EA является недавно переименованный eFootball от Konami, который был катастрофически перезагружен как бесплатная версия, полная ошибок и других проблем. 2K Sports и Sony San Diego – другие крупные игроки в спортивной сфере, хотя до сих пор ни один из них не проявлял интереса к футболу.

В ее собственном заявлении EA كتب Книги«Широта наших партнерских отношений и экосистема лицензионного контента позволят нам продолжать привносить беспрецедентную аутентичность в наши футбольные игры EA SPORTS сейчас и на многие годы вперед. Заглядывая в будущее, мы также изучаем идею Ребрендинг мировых футбольных игр EA SPORTS. «Это означает, что мы пересматриваем наше соглашение о правах на присвоение имен с ФИФА, которое отдельно от всех других наших официальных партнерских отношений и лицензий в мире футбола».

Что происходит, похоже, что ландшафт спортивных игр подвергнется серьезной трансформации, поскольку заинтересованные стороны, такие как FIFA, начинают понимать, насколько прибыльны игры EA. А пока вы можете прочитать наш обзор FIFA 22 здесь.

Кэт Бейли – старший редактор новостей IGN и несчастный сторонник Вест Хэма.