ФИФА продлила для легионеров возможность отъезда в Россию и Украину

Стамбул

ФИФА продлила окно, позволяющее иностранным тренерам и игрокам приостановить сделки со своими клубами в России и Украине до 30 июня 2023 года.

В заявлении мирового руководящего органа футбола во вторник говорится, что это решение последовало за правилами, введенными в марте, направленными на «оказание эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от войны в Украине».

В заявлении говорится, что положения дают иностранным игрокам и тренерам право «приостановить свои трудовые договоры со своими клубами до 30 июня 2023 года» в случае, если украинская или российская стороны не достигнут с ними «взаимной договоренности» до июня. 30, 2022.

В заявлении поясняется, что «эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России».

С начала войны российским участникам и командам было запрещено участвовать в различных видах спорта, турнирах и соревнованиях, а также России было запрещено проводить такие игры.

В апреле украинская премьер-лига была прекращена без объявления чемпиона сезона из-за войны, начавшейся 24 февраля.

На первое место вышел донецкий «Шахтер» с 47 очками в 18 матчах, а их ближайший соперник, киевское «Динамо», отставал на два очка.

«Шахтер» получил прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов и во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с киевским «Динамо» Фенербахче.

Кроме того, финал Лиги чемпионов УЕФА, первоначально запланированный в Санкт-Петербурге, был отменен и перенесен на стадион «Стад де Франс» в Париже.

С начала войны с Россией на Украине погибло около 4600 мирных жителей.

По данным Организации Объединенных Наций, более 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе более 7,7 миллиона человек бежали в другие страны.

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