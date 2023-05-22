ФИФА расширила закон, чтобы позволить игрокам и тренерам приостанавливать контракты с украинскими и российскими клубами

ЦЮРИХ (AP) — ФИФА в понедельник продлила правило, позволяющее игрокам и тренерам продолжать приостанавливать контракты с клубами в Украине и России еще на один сезон, даже несмотря на то, что она сталкивается с судебным иском со стороны украинского клуба «Шахтер» (Донецк).

ФИФА впервые санкционировала временную меру менее чем через две недели после начала российской войны на Украине в феврале 2022 года, заявив, что она была «для защиты иностранных игроков и тренеров, которые покинули территорию Украины или России из-за конфликта и которые в настоящее время не желает возвращаться в связи с обстоятельствами».

Он был Отремонтирован 1 год назад Теперь он будет продлен до июня 2024 года, но не для игроков и тренеров, которые присоединились к клубам в этих странах или продлили свои существующие контракты после первого решения ФИФА в марте прошлого года.

Правило ФИФА непопулярно среди украинских и российских клубов, которые заявили, что разрешение их игрокам уйти в аренду делает их беззащитными и стоит им миллионы долларов в виде потерянных трансферных сборов.

«Шахтер» и несколько российских клубов проиграли матч по отдельным судебным искам Спортивный арбитражный суд оставил решение в силе в январе Решение ФИФА.

С тех пор «Шахтер» требует от ФИФА 50 миллионов евро (54 миллиона долларов) в качестве компенсации. Подать жалобу в Европейскую Комиссию.

Клубы заявили, что передали свое дело в Брюссель, «учитывая важность и зависимость ФК «Шахтер» в торговле на трансферном рынке с игроками из Европейского Союза».

В прошлом году «Шахтер» потерял своего тренера Роберто Де Зерби, который позже был назначен «Брайтоном», и отличился тем, что возглавил команду английской премьер-лиги, которая впервые прошла квалификацию на чемпионат Европы.

Выдающийся вингер «Наполи» Хвиша Кварацхелия в начале войны играл в России с казанским «Рубином» и успел уехать в клуб из Грузии. Позже он подписал контракт с «Наполи» и помог клубу выиграть свой первый титул в Серии А за 33 года.

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