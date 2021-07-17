Фишинговые мошенники все чаще нацелены на пользователей через приложения для обмена сообщениями: Report

Фишинговые мошенники все чаще используют приложения для обмена сообщениями для нацеливания на пользователей в соответствии с анонимными данными, добровольно предоставляемыми Kaspersky Internet Security пользователям Android.

Согласно данным, WhatsApp Telegram и Viber – два самых популярных приложения для обмена сообщениями среди фишинговых мошенников. Наибольший процент вредоносных ссылок, обнаруженных в период с декабря 2020 года по май 2021 года, был отправлен через WhatsApp (89,6%), за которым следует Telegram (5,6%). Viber занял третье место с долей 4,7 процента, а Hangouts – менее одного процента.

Географическое распространение

Индия входит в число стран, подвергшихся наибольшему количеству подобных атак. Больше всего таких атак произошло в России (46 процентов), за ней следуют Бразилия (15 процентов) и Индия (7 процентов). Ежедневно в мире регистрируется 480 открытий.

Kaspersky Internet Security для Android добавил новую функцию «Безопасные сообщения», которая не позволяет пользователям открывать вредоносные ссылки, которые они получают в приложениях для обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram, Hangouts) и через SMS. В результате Kaspersky проанализировал анонимные переходы по фишинговым ссылкам через приложения для обмена сообщениями. Согласно данным, в период с декабря 2020 года по май 2021 года было зарегистрировано 91242 глобальных открытия.

По статистике, Kaspersky Internet Security для Android обнаружил наибольшее количество вредоносных ссылок в WhatsApp, отчасти из-за того, что это самый популярный мессенджер в мире. Наибольшая доля этих сообщений была обнаружена в России (42 процента), Бразилии (17 процентов) и Индии (7 процентов).

У Telegram было меньше всего открытий, но он был похож по географии на WhatsApp. Наибольшее количество вредоносных ссылок было обнаружено в России (56%), Индии (6%) и Турции (4%).

В отчете говорится, что «высокие цифры в России, вероятно, связаны с ростом популярности этого мессенджера в стране».

По количеству фишинговых атак, зафиксированных на пользователя WhatsApp, лидируют Бразилия (177) и Индия (158). При этом российские пользователи стали лидерами по количеству срабатываний в Viber (305) и Telegram (79) по сравнению с другими странами.

«Статистика показывает, что фишинг в приложениях для обмена мгновенными сообщениями остается одним из самых популярных инструментов среди мошенников», – сказала Татьяна Щербакова, старший аналитик веб-контента Kaspersky.

Частично это связано с широкой популярностью этих приложений среди населения, а также с возможностью использовать встроенные в приложения функциональные возможности для проведения атак. Иногда бывает сложно определить, является ли атака фишинговой, поскольку разница может заключаться в одном символе или простой ошибке. «Бдительность в сочетании с методами защиты от фишинга – надежный инструмент в борьбе с фишингом в приложениях для обмена сообщениями», – добавила Щербакова.