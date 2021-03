«Я очень рад за спортсменов зимних видов спорта. С большим интересом слежу за выступлениями наших национальных сборных», – сказал Бозденяков. “Учитывая тот факт, что до старта осталось меньше года [Winter] Олимпийские игры [in China]Наши текущие результаты важны во многих отношениях ».

На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете чемпионата мира 2021 года по вольному стилю и фигурному катанию с 12 медалями (пять золотых, две серебряные и пять бронзовых). Далее следуют Австралия с двумя золотыми и одним серебряным, и Канада на третьем месте с двумя золотыми и одной бронзовой.

Ряд стран проведут чемпионат мира FIS по лыжам и сноуборду в 2021 году, в частности, Швеция Идри, Рогла из Словении, Алматы Казахстан и Аспен из США. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по лыжному фристайлу и сноуборду 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а официальное название команды – Федерация лыжного спорта России (ФСФ).

«Можно сказать, что флаг Олимпийского комитета России, который подняли наши команды [at the championships]Ей удалось поэкспериментировать с огнем, и вокруг него есть некая символика, и хорошо, что она [the symbolism] Президент Китайской Республики добавил «положительно».

Зимние Олимпийские игры 2022 года

Зимние Олимпийские игры 2022 года намечены на 4-20 февраля в китайской столице Пекине.

Во время 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был избран городом, принимающим Зимние Олимпийские игры и Зимние Олимпийские игры 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим Летние Олимпийские игры и Паралимпийские игры. Игры (в 2008 году) также похожи на Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры (в 2022 году).

Пекин выиграл право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в узком забеге за Алматы, Казахстан, в 2015 году, в конечном итоге получив 44-40 голосов в поддержку крупнейшего города Казахстана.

Санкции против российского спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря 2020 года частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

Решением Спортивного суда российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Исполнение государственного гимна России также исключено из международных спортивных мероприятий на следующие два года, включая предстоящие этим летом Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.