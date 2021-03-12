Москва, 12 марта. Президент Олимпийского комитета России Станислав Бозденяков сообщил ТАСС в пятницу, что флаг Олимпийского комитета России успешно прошел испытания на чемпионате мира по зимним видам спорта.

В связи с действующими санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), до декабря 2022 года российским спортсменам запрещено участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и в ритме государственного гимна.

Этой зимой российские спортсмены без российского флага участвовали в чемпионатах мира по лыжам, бобслею, скелету, биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу и сноуборду.

«Я очень рад за спортсменов зимних видов спорта. С большим интересом слежу за выступлениями наших национальных сборных», – сказал Бозденяков. “Учитывая тот факт, что до старта осталось меньше года [Winter] Олимпийские игры [in China]Наши текущие результаты важны во многих отношениях ».

«Во время лыжных гонок была буря эмоций, и мне кажется, что вся команда и Александр Большонов находятся на вершине нашего спорта в целом по популярности», – сказал президент Китайской Республики.

«Конечно, меня очень впечатлили результаты во фристайле и сноуборде, – сказал Бозденяков. – Наши спортсмены уже завоевали 12 медалей на чемпионате мира в этом году, в том числе пять золотых, что является отличным результатом».