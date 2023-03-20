«Флайерз» отзывают детектива-защитника Игоря Замолу из «Фантомов» АХЛ.

Игорь Замола не может дождаться, когда сыграет в плей-офф АХЛ с «Фантомами Лихай Вэлли». Но с перерывом в их графике до субботы он рад вернуться в «Флайерз» и показать им, как он прогрессирует.

Утром в понедельник «Флайерз» использовали последнюю дату вызова в АХЛ в Замуле. Защитник ростом 6 футов 5 дюймов, которому в этом месяце исполняется 23 года, вышел из лагеря НХЛ, но был удален в начале ноября. Если не считать краткого возвращения в декабре, Замола с тех пор остается в «Фантомах». В 11 играх НХЛ в начале этого сезона Замола сделал две результативные передачи и минус 1.

Тренер Джон Торторелла охарактеризовал время, проведенное Замолой в «Флайерз», как «борьбу». Он все еще видит в нем потенциал из-за того, как Замола смотрит на лед, но Замола еще не показал, что готов к игре в НХЛ. Судя по тому, что увидел другой защитник Джастин Браун, у Замолы были правильные идеи, но нужно было действовать более срочно.

«Вы можете попасть в неприятности на этом уровне, если будете держаться [the puck] — сказал Браун. «Мужчины смотрят на тебя с хорошего ракурса и выставляют в плохом свете».

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Торторелла сказал, что «Флайерз» позвонили Замоле в понедельник, потому что хотят знать, готов ли он к темпам НХЛ.

Находясь с Фантомами, Замула сказал, что он Он отыграл тяжелые минуты — около 27 за игру. — вместе с партнером по защите Луи Белпедио. Это был стресс, но он считает, что это помогло ему лучше принимать решения, так как ему приходилось принимать решения за доли секунды, когда он был уставшим. Тренер «Фантомов» Ян Лабриер также дал ему свободу совершать ошибки, не опасаясь потерять время на льду. На счету россиянина один гол и 15 результативных передач в 42 матчах за «Фантомов» в этом сезоне.

У Замолы много минут, потому что он вносил свой вклад во всех ситуациях, играя как в большинстве, так и в пенальти. Он добился успеха, сосредоточившись на простых играх и удерживая клюшку в хорошей оборонительной позиции.

«Фантомам» осталось 10 игр до плей-офф. Замола сказал, что уже почувствовал рост силы и конкурентоспособности в последних матчах. Торторелла сказал, что надеется, что его пребывание в «Флайерз» поможет Замоле с «Фантомами», когда он вернется в расширенный состав.

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«Вы можете попробовать [the NHL] «Вы чувствуете, что можете что-то делать», — сказал Торторелла. «Конечно, посадите его туда… Опыт, который получат дети, Замола сейчас здесь на несколько игр — мы думаем о другом защитнике, может быть, на следующей неделе — который ничего не может сделать, кроме как помочь им, насколько они прогрессируют».

Торторелла еще не знает скобки на вторник, но подтвердил, что Замола будет играть. Он будет с левой стороны, хотя они могут попробовать его и с правой, прежде чем вернуть его в долину Лихай.

Как бы Замола ни хотел быть в НХЛ на постоянной основе, в данном случае он согласен ограничить свое текущее пребывание в «Флайерз». Он хочет показать им, что он стал лучше. Затем он хочет вернуться, чтобы помочь своим собратьям-фантомам.

Джону Торторелле нравится, как Игорь Замола смотрит на лед. Следующий шаг для молодого защитника — догнать темп игры НХЛ. . … Читать далее Янг Ким / Штатный фотограф

«Я имею в виду, это моя мечта. Я не играю в плей-офф [my] Он сказал. «Я думаю, что сражаться друг за друга — это отличный опыт для всех. Потому что в [regular-] В сезонных матчах как будто кто-то пытается набрать очки. Но в плей-офф нужно бороться за своих товарищей по команде, нужно бороться за каждую шайбу или трещину. И поэтому я хочу увидеть это в этом году».

разделение

«Флайерз» принимают «Флорида Пантерз» во вторник в 19:00. … Вингер Оуэн Типпет покинул тренировку в первые же минуты. Торторелла назвал это днем ​​технического обслуживания и, как ожидается, сыграет во вторник. … Трэвис Конигни и Шон Кутюрье в понедельник катались в бесконтактных майках. Конечны практиковался в большинстве, но Торторелла сказал, что это было только потому, что Типпетт выбыл, и они хотели правого удара. Он сказал, что, по его мнению, Конецки еще далек от возвращения Кутюрье. … Хотя Торторелле очень понравилось то, что он увидел от Тайсона Форрестера, он ожидает, что Форрестер вернется в «Фантомы» с Замолой до субботы. Он рассуждал так же — теперь они отдают предпочтение туру Phantom Division, а не перспективам. … Торторелла все еще расстроен душераздирающим субботним поражением от «Каролина Харрикейнз» на последних секундах. Однако он считает, что положительные стороны игры перевешивают отрицательные, и он и его тренерский штаб стараются, чтобы игроки чувствовали то же самое. Его воодушевило то, что команда вышла на лед в понедельник, тренируясь упорно и «с жизнью».

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