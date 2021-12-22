Флинн подал в суд, чтобы заблокировать комиссию от 6 января по получению телефонных разговоров

Ян Вольф | Рейтер

ВАШИНГТОН — Майкл Флинн, давний советник бывшего президента Дональда Трампа, во вторник подал иск против комитета Конгресса, расследующего смертоносное нападение 6 января на Капитолий США, в надежде помешать ему получить записи своих телефонных разговоров.

Флинн утверждал в иске, поданном в федеральный суд Флориды, что повестка Палаты представителей Палаты представителей от 6 января была слишком обширной и карающей за защищенную конституцией речь, в которой он участвовал как частное лицо.

В ноябре комитет выдал повестку в суд для Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, для получения свидетельских показаний и документов о «командном центре» в вашингтонском отеле Уиллард, который был создан для того, чтобы направить усилия на то, чтобы лишить демократа Джо Байдена его победы в ноябре 2020 года. Трамп ложно утверждает, что проиграл выборы из-за широко распространенных фальсификаций на выборах.

Представитель комиссии от 6 января не сразу ответил на запрос о комментарии.

Иск Флинна является последним в серии судебных исков, поданных жертвами комиссии, которые стремятся помешать ей вызвать в суд для дачи показаний или общения.

Алекс Джонс, теоретик заговора и основатель правого веб-сайта Infowars, в понедельник представил аналогичный случай.

Флинну было предъявлено обвинение в рамках расследования бывшего специального советника США Роберта Мюллера о влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году, на которых победил Трамп.

Флинн, генерал армии в отставке, признал себя виновным во лжи ФБР о своем взаимодействии с послом России в США в январе 2017 года. Позже Флинн попытался отозвать петицию, утверждая, что прокуратура обманула его в соглашении о признании вины. Позже Трамп помиловал его.