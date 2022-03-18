Флоренс Пью «боялась» своего русского акцента

Вы слышали об Оскаре, но слышали ли вы об Эле Айзеке? Премия Isaac Awards, в честь великого Оскара Айзека, является единственной в своем роде шпаргалкой шоу-бизнеса на церемонии вручения премии Оскар. Однако премия «Исаак» отличается от премии «Оскар» тем, что отмечает лучшие фильмы 2021 года, которые заслуживают признания, но не получат это признание благодаря кивкам на «Оскар». Премия Isaac Awards 2022 включает пять категорий: «Лучшая работа», «Лучший похититель сцен», «Лучший момент, создающий толпу», «Лучшая последовательность действий» и «Любимый фильм фанатов». Голосование будет открыто через Это кто С 7 по 20 марта. Победители будут объявлены 24 марта.

Поклонники Marvel мгновенно влюбились в Флоренс Пью в роли Елены Беловой. Черная вдова Премьера состоялась в июле 2021 года. Актриса уже набирала популярность благодаря своим ролям в Мидсмар И маленькая женщинаЕе появление в кинематографической вселенной Marvel укрепило ее позицию фаворита фанатов. Шпаргалка по шоу-бизнесу даже номинировала Пью на премию Isaac Awards в номинации «Лучшая похитительница сцен», но она не всегда была уверена в себе, играя Елену.

Флоренс Пью | Фото Майка Марсленда/WireImage

Флоренс Пью дебютировала в MCU в роли Елены Беловой в «Черной вдове».

Черная вдова Представьте миру Флоренс Пью в образе Елены Беловой, и она уже никогда не будет прежней. Елена и Наташа Романовы выросли в Огайо со своими приемными родителями Алексеем и Миленой. Вместе русские шпионы изображают из себя семью и собирают информацию ЩИТа. Позже четверо бежали из страны, но сразу же расстались.

Генерал Дрейков отправил Наташу и Елену в Красную комнату на обучение, и они стали «черными вдовами». Однако так продолжалось до тех пор, пока Наташа не стала последовательницей беглецов. Капитан Америка: Гражданская война Она снова столкнулась с младшей сестрой. Освободившись от контроля над разумом Красной палаты, Елена объединяется с Наташей, чтобы устранить Дрейкова и спасти всех Черных вдов. Вместе они встретили Алексея и Милену и выполнили задание.

К сожалению, вентиляторы обнаружили в крюк Что Елена была одной из тех, кого Танос устранил самостоятельно. Поэтому, когда она вернулась, Елена узнала, что Наташа отдала свою жизнь, чтобы спасти мир. Опустошенная, Елена вымещает свое разочарование на Клинте Бартоне, который был с Наташей, когда она умерла. Но он заставил ее увидеть правду, и это был последний раз, когда поклонники видели Елену.

Кевин Файги рассказал D23 Внутри Диснеевского подкаста [via The Direct] что «Флоренс будет появляться в MCU в будущем». Флоренс Пью, вероятно, станет черной вдовой MCU и станет опорой Marvel на долгие годы.

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Флоренс Пью призналась, что роль в фильме «Черная вдова» напугала ее

За год до выхода Marvel Черная вдоваФлоренс Пью рассказала о том, как стать частью MCU с Эль Великобритания. Это было описано сегодня на Comic-Con в Сан-Диего в 2019 году, когда Marvel представила актерский состав.

«Это было похоже на склад, полный людей», — объяснил Пью. «Мы вышли, и я никогда не слышал такого рева. Действительно приятно было то, что мы поздоровались, а затем вышли к аудитории и посмотрели клип. Все это время, Скарлетт. [Johansson] Она вышла, как будто они у нее были. Это совершенно потрясающе и легко».

Актер продолжил: «Потом мы посмотрели клип, и я боялся, что там будет мой русский акцент, и я не знал, как это звучит. Я также играю персонажа, которого никто раньше не видел, но они Я читал об этом; я не знал, возненавидят ли меня люди. Мы оба просто стояли там, и я сразу нашел мокрую, потную руку. Скарлетт протянула мне свою руку, и мы сжали друг друга, ее руки тоже опустились!»

Пью понял: «И тогда я сказал: «О, это никогда не устареет». Это так же мощно [for you]А ты их легенда. «

Флоренс Пью была в ужасе от того, что люди могли подумать о ней как о Елене Беловой. Черная вдова. В реальной жизни она англичанка, поэтому для роли ей пришлось развить русский акцент, что только добавило еще один уровень напряжения. Но можно с уверенностью сказать, что все это не имело значения, потому что фанаты обожали ее в фильме. Один из лучших способов описать Пью в фильме MCU — это «вор сцен».

Тренер по тону прокомментировал русский акцент актера

шифер Я разговаривал с Адрианом Нельсоном, тренером по диалектам, который работает в Голливуде. Обсудить русские диалекты в Черная вдоваА Нельсон говорил о Флоренс По только хорошее.

«Я думал, что Флоренс Пью крутая», — сказал Нельсон. «Меня отравили угорь звучит как Хорошо [‘will’] И модель [‘kill’]. Часто это пропущенный звук и фальшивая нота. Когда я начал их бить, я подумал: «Ах, я на небесах». Еще одна вещь, которую она сделала так красиво, когда они говорят «нет», они часто бросают это. Т. [In Russian accent] ‘Мне все равно.'»

Тренер по диалекту продолжил:[Pugh] Он также прекрасно сочетал музыку и ритмы, о которых я говорил. Одна из проблем, с которой сталкиваются актеры, заключается в том, что они могут поддерживать постоянство тона только тогда, когда они говорят в одном темпе, который они будут использовать в каждой ситуации. Ей удается поддерживать постоянный тон, будь то в динамичной, напряженной и рискованной сцене или в непринужденной и честной».

«Акцент был лишь одним из множества цветов и слоев, сформировавших ее личность», — заключил Нельсон. «И если была какая-то строчка или слово, которые привлекали мое внимание, это было слишком быстро, чтобы отвлекать внимание».

Проголосуйте за Isaac Awards 2022 здесь Теперь до воскресенья, 20 марта. Победители будут объявлены 24 марта..

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