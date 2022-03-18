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Флоренс Пью «боялась» своего русского акцента

18 марта, 2022
Muhammad

Вы слышали об Оскаре, но слышали ли вы об Эле Айзеке? Премия Isaac Awards, в честь великого Оскара Айзека, является единственной в своем роде шпаргалкой шоу-бизнеса на церемонии вручения премии Оскар. Однако премия «Исаак» отличается от премии «Оскар» тем, что отмечает лучшие фильмы 2021 года, которые заслуживают признания, но не получат это признание благодаря кивкам на «Оскар». Премия Isaac Awards 2022 включает пять категорий: «Лучшая работа», «Лучший похититель сцен», «Лучший момент, создающий толпу», «Лучшая последовательность действий» и «Любимый фильм фанатов». Голосование будет открыто через Это кто С 7 по 20 марта. Победители будут объявлены 24 марта.

Поклонники Marvel мгновенно влюбились в Флоренс Пью в роли Елены Беловой. Черная вдова Премьера состоялась в июле 2021 года. Актриса уже набирала популярность благодаря своим ролям в Мидсмар И маленькая женщинаЕе появление в кинематографической вселенной Marvel укрепило ее позицию фаворита фанатов. Шпаргалка по шоу-бизнесу даже номинировала Пью на премию Isaac Awards в номинации «Лучшая похитительница сцен», но она не всегда была уверена в себе, играя Елену.

Флоренс Пью | Фото Майка Марсленда/WireImage

Флоренс Пью дебютировала в MCU в роли Елены Беловой в «Черной вдове».

Черная вдова Представьте миру Флоренс Пью в образе Елены Беловой, и она уже никогда не будет прежней. Елена и Наташа Романовы выросли в Огайо со своими приемными родителями Алексеем и Миленой. Вместе русские шпионы изображают из себя семью и собирают информацию ЩИТа. Позже четверо бежали из страны, но сразу же расстались.

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