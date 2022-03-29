Ассоциация болельщиков «Челси» (CST) призвала правительство внести дополнительные изменения в частное лицензирование клуба, в том числе разрешить членам покупать билеты на матчи Премьер-лиги, чтобы они не продолжали «наказывать» болельщиков.

Клуб был выставлен на продажу владельцем Романом Абрамовичем в начале марта после вторжения России в Украину.

Однако позже Даунинг-стрит наложила санкции на Абрамовича за его связи с президентом России Владимиром Путиным, а его активы были заморожены.

«Челси» смог продолжить работу, но при соблюдении строгих условий, одно из которых означает, что клубу не разрешается продавать новые билеты болельщикам на матчи Премьер-лиги.

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Владелец «Челси» Роман Абрамович продолжает свою роль в мирных переговорах между Украиной и Россией, несмотря на сообщения о том, что он был отравлен во время аналогичных переговоров в начале этого месяца.



Позже Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта объявило о поправке к болельщикам на открытом воздухе, кубковым матчам и женским матчам при условии, что «Челси» не получит доходов.

Болельщики «синих» смогут приобрести билеты на будущие матчи Премьер-лиги, а вырученные средства пойдут в принимающий клуб.

Приезжие болельщики также смогут купить билеты на оставшиеся матчи «Челси» дома, а вырученные деньги пойдут в Премьер-лигу.

На будущие матчи Кубка Англии и Лиги чемпионов, в том числе на полуфинал против «Кристал Пэлас» на «Уэмбли» и европейский матч с «Реалом» на «Стэмфорд Бридж», болельщики смогут приобретать билеты за деньги, собранные организатором соревнований или клубом-хозяином.

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Краткое содержание матча между «Лестером» и «Челси» в женской премьер-лиге.



Это означает, что обладатели Chelsea Season Pass, а за ними и члены клуба, смогут приобрести для них билеты. Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» на «Стэмфорд Бридж» 6 апреля с 10:00 среды.

Несмотря на изменения, билеты на оставшиеся матчи «Челси» в Премьер-лиге больше не будут доступны болельщикам. Владельцы абонементов и те, кто приобрел их до введения штрафных санкций, по-прежнему смогут присутствовать.

CST также ранее установил ряд ожиданий для новых владельцев, в том числе «золотую квоту», которая дала бы фанатам право вето на некоторые важные решения, но они считают, что прогресс в отношениях с правительством был медленным.

«Мы приветствуем объявление «Челси» о продаже билетов как шаг в правильном направлении. Однако мы по-прежнему считаем, что необходимо внести дополнительные изменения в специальную лицензию, чтобы болельщики не были наказаны», — говорится в заявлении CST.

Читать.

картина:

Фонд болельщиков «Челси» хочет, чтобы его участники снова могли покупать билеты на матчи Премьер-лиги.



«После нашей встречи с министром спорта Найджелом Хаддлстоном, членом парламента и должностными лицами DCMS 10 марта фонд болельщиков «Челси» неоднократно писал министру, в том числе призывал: «Золото для фанатов»; правительство работает с «Челси», чтобы обеспечить болельщики не наказываются, и участникам разрешается покупать билеты на все матчи до конца сезона.

«Фонд болельщиков «Челси» глубоко разочарован тем, что мы еще не получили ответа от министра спорта Найджела Хаддлстона по этим насущным вопросам.

«Во время нашей встречи болельщики «Челси» подчеркнули, что «болельщики не должны быть наказаны», поэтому мы призываем правительство внести ясность и исправить ситуацию в отношении срочной выдачи билетов.

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Главный корреспондент Sky Sports News Кафе Солхидкулл сообщил, что потенциальные покупатели шорт-листа «Челси» будут иметь доступ ко всем своим финансовым данным, включая зарплаты игроков.



«Правительство также должно принять во внимание влияние специальных условий лицензирования на множество простых людей и местных предприятий, которые в результате потеряли бизнес, и мы снова призываем все стороны обеспечить, чтобы

Продажа «Челси» проходит быстро и прозрачно, чтобы уменьшить неопределенность для этих людей и всех болельщиков «Челси».

«Продажа футбольного клуба «Челси» — это реальная возможность для правительства активизировать усилия и доказать, что оно серьезно относится к улучшению футбольного менеджмента.

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Репортер Sky Sports Cafe Solehkull сообщает обновленную информацию о продаже футбольного клуба «Челси».



«Правительство, The Raine Group и футбольный клуб «Челси» должны обеспечить, чтобы продажа была совершена с учетом интересов болельщиков и включала в себя гарантии защиты наследия клуба через золотую акцию, более широкое представительство болельщиков, предоставление кредита стадиону «Челси», владельцев и стремление поддерживать общие ценности клуба, «Челси» и разнообразную базу болельщиков по всему миру».

С DCMS связались для получения комментариев.