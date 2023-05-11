Фонд братьев Болл определил победителя в номинации «Премия за выдающиеся достижения в области преподавания».

Согласно отчету Фонда братьев Болл, Кира Зик из West View получила награду за выдающиеся достижения в области преподавания от Фонда братьев Болл.

Награда включает 5000 долларов для округа, 5000 долларов для школы, 5000 долларов для класса и 2500 долларов для профессионального развития. Согласно отчету, награда ежегодно вручается одному преподавателю округа Делавэр, который вдохновляет студентов и коллег.

«Выбирая победителя этой награды, мы придаем большое значение педагогам, которые демонстрируют честность и ответственность перед своими учениками и своим сообществом», — сказал Джадд Фишер, президент и главный исполнительный директор Ball Brothers Foundation. «Мы также стремимся воздать должное учителям, которые готовят учащихся с навыками 21 века. Нет сомнений в том, что Кира Зик воплощает эти качества в классе и вне его».

Зик преподает в третьем и четвертом классах в двуязычном испанско-английском классе. В своем классе она преподает их обычные предметы, такие как математика и естественные науки, на испанском языке. В третьем и четвертом классах ученики проводят 50% своего дня на испанском языке.

«Очень важно, чтобы учебная среда была безопасной, позитивной, вдохновляющей, хорошо управляемой и разнообразной», — сказал Зек. «Каждый ученик заслуживает справедливого отношения и равных возможностей. Непредвзятость и способность к адаптации являются важными качествами успешного учителя; обучение — это процесс на протяжении всей жизни».

Согласно отчету, Зек сказала, что за счет средств на личное развитие она хочет посетить двуязычную конференцию La Cosecha или конференцию, проводимую Национальной ассоциацией двуязычного образования.

«Есть учебные программы по математике и естественным наукам в испанской версии, но они не обязательно предназначены для студентов, изучающих двуязычную программу», — сказал Зек. «Возможность посетить одну из этих национальных конференций позволит мне узнать, как применять больше лучших практик в моем классе, а также позволит мне сотрудничать с другими двуязычными учителями и получить больше знаний и способностей оттачивать свои навыки общения на испанском языке за пределами школы. обстановка в классе».

Фонд также вручил две другие награды Робу Джонсу, преподавателю социальных наук и медиа в школе Burris Lab, и Хизер Роджерс, преподавателю немецкого и русского языков в Indiana Academy за то, что они вышли в финал.

«Самое важное, что нужно понять, это то, что то, что ждет студентов в будущем, не определено», — сказал Джонс. «Мое преподавание исходит из того, что я даю учащимся возможность решать проблемы реального мира и приобретать навыки, которые принесут им пользу в их невидимом будущем».

Роджерс учит своих учеников становиться членами сообщества в более широком глобальном сообществе. Согласно отчету, помимо преподавания русского и немецкого языков, она также подчеркивает важность того, что эти языки значат для тех, кто на них говорит.

Как финалисты, Джонс и Роджерс получат стипендию в размере 1000 долларов на семестр и 500 долларов на профессиональное развитие.

Чествование победителя и лауреата состоится на торжественном приеме 23 мая. Министр образования штата Индиана, доктор Кейт Дженнер, будет специальным приглашенным докладчиком.

Чтобы узнать больше о премии Фонда братьев Болл за выдающиеся достижения в преподавании, посетите веб-сайт корпоративный веб-сайт.