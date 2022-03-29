Фонд космонавтики не отменил награду от российского космонавта Юрия Гагарина.

В 1961 году летчик и космонавт Советского Союза Юрий Гагарин вошел в историю, когда стал первое лицо В мире путешествовать в космос.

Теперь имя Гагарина снова в центре внимания, поскольку сообщения в социальных сетях утверждают, что он был «лишён» почестей из-за вторжения России в Украину.

«Космический фонд лишил чести российского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, достигшего космоса», — говорится в подписи к фотографии российского космонавта. Расшарить на Фейсбук Она поделилась им с Post Millennial, консервативным канадским онлайн-журналом. Другие преимущества статья Он рассказывает о том, как имя Гагарина было удалено из мероприятия по сбору средств, организованного Фондом.

Космический фонд отменил награду, ранее оказанную Юрию Гагарину, первому человеку в космосе, его имя было удалено из «В свете текущих событий». Следующий?» Об этом говорится в другом посте в Facebook.

Посты были отмечены как часть усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей новостной ленте. (Подробнее о нашем сайте Партнерство с Facebook.)

То Космический фонднекоммерческая организация по космической обороне, базирующаяся в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, убрала имя Гагарина из ежегодного мероприятия на фоне войны в Украине.

Однако никаких почестей и наград от Гагарина организация не отменяла, и он все равно будет упомянут в программе мероприятия.

Сбор средств запланирован на 3 апреля, чтобы начать вечеринку. 37-й ежегодный космический симпозиумпервоначально назывался «Ночь Юрия», но в начале марта 2022 года был изменен на «Космический праздник: узнай, что дальше».

Организация заявила, что решила изменить название мероприятия «в свете текущих событий». архивная копия из повестки дня симпозиума.

Рич Купер, представитель фонда, сообщил PolitiFact, что Гагарин все равно будет удостоен чести на этом мероприятии и что фонд не отменял никаких официальных наград космонавта.

«Это была дезинформационная кампания, потому что космический фонд не лишил Юрия Гагарина никакой чести», — написал Купер в электронном письме. «Юрий Гагарин будет по-прежнему чествоваться и праздноваться в программе 3 апреля … наряду с рядом других выдающихся достижений в космосе и текущих событий».

Организация удалила примечание из повестки дня и выпустила полное примечание заявление Об изменении 19 марта, заявив, что он начал получать негативные комментарии в социальных сетях о России вскоре после того, как в конце февраля он начал публиковать уведомления об этом событии, тогда оно все еще называлось «Ночь Юрия».

«Желая, чтобы вечер по-прежнему был сосредоточен на наших целях — запуске 10-летнего юбилея Центра открытий Космического фонда и сборе средств на наши образовательные программы — мы приняли решение изменить название на «Празднование космоса: узнайте, что это такое». Есть», — говорится в заявлении, добавляя, что на мероприятии будут освещены полет Юрия, годовщина космического корабля и другие космические достопримечательности.

Уничижительные комментарии в Интернете побудили организацию приостановить объявление о программе и обсудить, как исправить ситуацию.

«Не желая, чтобы какая-либо из наших страниц в социальных сетях была платформой для ненависти или гнева, и чтобы сосредоточиться на нашем мероприятии и его целях, мы приняли решение изменить название», — сказал Купер.

Фонд также не переделывал никакие экспонаты, связанные с Гагариным, в том числе бюст космонавта, выставленный в его галерее.

наше суждение

В сообщении Facebook говорится, что «Космический фонд отменил награду, ранее присужденную Юрию Гагарину, первому человеку в космосе. Его имя было удалено из« в свете текущих событий »».

Это заблуждение.

Космический фонд удалил имя Гагариной из мероприятия после того, как она получила уничижительные и антироссийские комментарии в своих аккаунтах в социальных сетях по поводу вторжения России в Украину. Но никаких официальных почестей от космонавта организация не отменяла. Экспонаты Гагарина до сих пор выставлены в учреждении, и его достижения будут отмечены на этом мероприятии.

Публикация содержит элемент правды, но игнорирует важные факты, которые могли бы произвести иное впечатление. Мы оцениваем это в основном неправильно.