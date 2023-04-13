Фонд ISD 88 включен в Зал славы 2023 года | Новости, спорт, вакансии

NEW ULM — Фонд ISD 88 и его Комитет выпускников объявляют об отборе трех человек для включения в Зал славы ISD 88 2023 года.

Это десятый год создания Зала славы. Зал славы призван отметить людей, продемонстрировавших выдающиеся достижения в своей жизни или профессии и внесших свой вклад в сообщества, в которых они живут или живут.

Зал славы ISD 88 дает нынешним студентам возможность понять ценность своего образования и возможности, к которым оно может привести. Зал славы — это способ, с помощью которого школа и сообщество отмечают выдающихся личностей, которые, например, вдохновляют новое поколение учащихся и сотрудников.

В пятницу, 21 апреля 2023 года, в новом зале Ulm Turner Hall в рамках фестиваля Eagles Extravaganza состоится вступительная вечеринка и банкет. Все желающие могут присутствовать! Дополнительную информацию и информацию о покупке билетов можно найти на сайте isd88foundation. Олень. Билеты также можно приобрести в Торгово-промышленной палате и школьном округе. Вкусная еда будет подана, а развлечения будут предоставлены певцами ISD 88 Oak Street Singers, Jazz Band и Pops Choir.

Новобранцы включают:

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Морис «Мори» Ницца — Сервис был в основе Morris «Мори» Приятно было. Желание помогать другим проявилось уже в его взрослой жизни, когда уроженец Кеньона, штат Миннесота, рано окончил Колледж Лютера, чтобы присоединиться к военно-морскому флоту. В день высадки генерала Брэдли галантно сопровождал Мори на берег во время этого ужасного события.

Он с гордостью служил на флоте с 1943 по 1947 год и продолжал служить в военно-морских резервах до выхода на пенсию в качестве капитана в 1964 году. В 1948 году появилась возможность преподавать в средней школе Нью-Ульма, и Мори с энтузиазмом занялся преподавательской деятельностью. Он работал на многих преподавательских должностях в NUHS, от социальных наук и истории до физического воспитания. Он также был успешным тренером по баскетболу и футбольным тренером. Он был неотъемлемой частью раннего успеха лютеранской церкви Спасителя и участвовал в строительстве церкви на ее нынешнем месте. Мори преподавал в NUHS до 1962 года, когда он попытался продолжить свое образование в области дополнительного образования. Он, его жена Ди и дети Дэвид, Стивен и Джули переехали в Эксельсиор. Он учился в аспирантуре Университета Миннесоты, получив степень магистра. Затем он стал консультантом в средней школе Вайзата и работал заведующим кафедрой. Мори вышел на пенсию в 1982 году и провел зимы со своей женой Ди в Сан-Диего. Близость к океану и близлежащая военно-морская база были очень удобны для выхода на пенсию. Мори скончался в 2011 году, но его наследие живет. Его служение нашей стране, ученики, которых он обучал, и его руководство оставили неизгладимый след во всех жизнях, которых он коснулся.

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Рут Клауснер. Жизненный путь Рут Клауснер, выпускницы средней школы Нью-Ульма в 1966 году, пролегал от 4-H до спортивных мероприятий, сбора коров и десятилетий службы в поле. Ее необыкновенный энтузиазм по отношению к сообществу, которое она так нежно любит, и людям в нем позволяет Рут заводить друзей, куда бы она ни пошла.

После окончания NUHS Рут поступила в Миннесотский университет. Там она обнаружила, что ее увлечению сельским хозяйством помешал профессор, который сказал ей, что у женщин в этой профессии есть два варианта: работа в лаборатории или журналистика; В то время ни один из них не интересовался Рут. Она сменила специализацию на домоводство, хотя лучше не стало. Рут знала, что если она хочет работать с 4-H, то ее путь к работе в программе консультирования — это работа по дому. Она работала на нескольких работах после окончания колледжа в этом дворе, а затем вернулась в школу, чтобы получить степень магистра зоологии. Из-за продолжительной работы она внезапно обнаружила, что ее должность упразднена, и стала искать другие варианты трудоустройства. Возможность представилась в Lafayette Nicollet Ledger в 1984 году, и именно так Рут начала карьеру журналиста. Рут освещала все, от встреч в мэрии до баскетбольных игр. Она продолжала писать для изданий The Dairy Star и The River Valley.

Когда Рут не писала и не фотографировала, она руководила сотнями общественных мероприятий, участвуя во многих группах, включая New Ulm Farm-City Hub Club, Lafayette Lions Club и лютеранскую церковь Бернадотт. Ее упорство и лидерские качества помогли многим организациям. Кроме того, за эти годы Рут завела довольно много друзей среди крупного рогатого скота, около 19 000 из них. Это номер в ее коллекции крупного рогатого скота в Книге рекордов Гиннесса. Она любезно открывает свой дом, где находится коллекция, для публики, делясь своей любовью к коровам со всеми, кто приходит в гости. Влияние Рут на общество насчитывает десятилетия, и она продолжает отдавать свое время и таланты, пишет и делает долговечные фотографии, рассказывает людям о коровах и протягивает руку помощи многим.

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Джон «фриц» Бернетт — лидер с раннего возраста, Джон «фриц» Бернетт процветал во время учебы в средней школе Нью-Ульма. Фриц был избран президентом класса, участвовал в хоре и оркестре, а также преуспел в футболе, борьбе и легкой атлетике. После выпуска в 1971 году Джон отправился в Вест-Пойнт, где был членом борцовской команды. Он также преподавал в воскресной школе, присоединился к клубу ликования и русскому клубу, а также был частью актерского состава футбольной команды «Ученик» и «Плебе». Во время пребывания Фрица в Вест-Пойнте он увлекся языками. Он свободно говорил на русском, немецком и испанском языках. Через две недели после окончания Вест-Пойнта Фриц сделал предложение Саре Жозефине (Сари Джо) Десдир, и в 1976 году они поженились.

Карьера Фрица в армии включала посещение воздушно-десантной школы и школы рейнджеров. Он служил в 101-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, где был награжден Почетной медалью за образцовую службу. Он продолжил службу в 72-й артиллерийской группе в Германии, где командовал двумя батареями. Награжден медалью «За заслуги» и медалью «За героизм». Затем он поступил в Институт оборонного языка в Монтерее, Калифорния, где получил награду коменданта как лучший студент того года в институте. Это задание позволило Фрицу не только больше узнать о русском языке, но и провести время со своей женой и четырьмя детьми: Джини Мэй, Саритой, Марисоль и Фрицем-младшим.

В 1984 году Фриц умер от рака кожи. Хотя влияние, которое оказал Фриц за тот короткий период, было неизмеримо на этой земле всего за 31 год. Со школьных лет, когда сформировались его лидерские качества и спортивный талант, до открытия страсти к иностранным языкам и гордого служения своей стране, трудолюбие и решимость Фрица не дрогнули.