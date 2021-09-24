Формат трицепсов Формулы 2 и Формулы 3 через год RaceFans

Формула 2 и Формула 3 снова будут участвовать в одних и тех же уик-эндах в 2022 году и откажутся от трехголового формата, который был введен в этом году.

Два юниорских чемпионата перешли в формат уик-энда из трех гонок в сезоне 2021 г. Серии также проводились в отдельные уик-энды, что первоначально описывалось как мера экономии.

Обе серии вернутся к проведению двух гонок уик-энда в 2022 году и будут сопровождать те же этапы Формулы 1, что и друг друга. Однако их форматы 2022 года не будут точно повторять то, что было до 2021 года.

Формула 2 проведет 45 минут тренировки и получасовую квалификационную сессию в пятницу. Это определит сетку гонки функций, которая состоится в воскресенье. Стартовая сетка субботней спринтерской гонки будет определена путем перестановки 10 лучших квалификационных участников.

Формат Формулы 3 будет таким же, за исключением первых 12 квалификаторов, которые будут перевернуты, чтобы сформировать сетку спринта, учитывая большее поле F3.

Пока не объявлено, сколько событий каждая серия будет представлена ​​в предстоящем сезоне, а также сколько она будет участвовать.

Бруно Мишель, исполнительный директор F2 и F3, сказал, что, по его мнению, формат 2021 года будет хорош в спортивном и финансовом отношении, но небольшое количество мероприятий означает, что между ними будут большие промежутки, что оказало более негативное влияние.

«В 2021 году мы представили новый формат гоночного уик-энда и решили проводить гонки F2 и F3 отдельно, в основном из соображений стоимости, и это оказалось очень эффективным», – сказал он.

«Однако, даже если этот новый формат был хорош со спортивной точки зрения, мы понимали, что между каждым мероприятием было много времени, что было не идеально для команд, пилотов и болельщиков.

«В то же время различные заинтересованные стороны проявили сильную волю к тому, чтобы снова объединить гонки Формулы 1, 2 и 3. После тщательного рассмотрения с FIA мы решили соответствующим образом изменить спортивные правила».

Исполнительный директор F1 Стефано Доменикали сказал, что объединение двух серий поддержки на выходных доставит участникам «максимум удовольствия».

Несмотря на то, что структура уик-энда вернулась к двум гонкам на мероприятие, Мишель подчеркнул, что, по его мнению, проведение специальной гонки в воскресенье и, таким образом, отсрочка самой быстрой квалификации до того, чтобы занять первое место, было правильным курсом действий.

«Мы продолжаем наши гонки, поскольку наибольшее количество очков распределяется и ставки наиболее высоки в воскресенье, перед Гран-при Формулы-1», – сказал он. «В этом году все получилось очень хорошо, и я думаю, что это принесло много волнения и развлечений в воскресенье утром».

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