«Формула-1 внимательно следит за развитием аэродинамики» — Гран-при России пока продолжается

Лидеры Формулы-1 отказались отменить Гран-при России.
Гонка в Сочи, которая в календаре с 2014 года, запланирована на 25 сентября.
Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в соседнюю Украину.
Представитель F1 сказал: «Формула 1 внимательно следит за аэродинамическими разработками, как и многие другие, и в настоящее время не дает дальнейших комментариев по гонке, запланированной на сентябрь.
Мы продолжим внимательно следить за ситуацией.
Российская гонка в Олимпийском парке в Сочи с 2023 года переместится на Игора Драйв, в 40 милях к северу от Санкт-Петербурга.
Понятно, что УЕФА строит планы на случай непредвиденных обстоятельств относительно того, где провести финал Лиги чемпионов в этом сезоне.
Турнир запланирован на 68-тысячную площадку «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая.
Выступая в среду, Никита Мазепин, единственный российский гонщик в стартовой решетке, сказал Sky Sports: «Я совсем не борюсь, потому что я всегда был большим сторонником спорта без политики.
«Судя по нашей концепции с Формулой-1, гонка продолжается, и вы обязательно увидите меня там».
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