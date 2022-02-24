«Формула-1 внимательно следит за развитием аэродинамики» — Гран-при России пока продолжается

Лидеры Формулы-1 отказались отменить Гран-при России.

Гонка в Сочи, которая в календаре с 2014 года, запланирована на 25 сентября.

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в соседнюю Украину.

Представитель F1 сказал: «Формула 1 внимательно следит за аэродинамическими разработками, как и многие другие, и в настоящее время не дает дальнейших комментариев по гонке, запланированной на сентябрь.

Мы продолжим внимательно следить за ситуацией.

Российская гонка в Олимпийском парке в Сочи с 2023 года переместится на Игора Драйв, в 40 милях к северу от Санкт-Петербурга.

Понятно, что УЕФА строит планы на случай непредвиденных обстоятельств относительно того, где провести финал Лиги чемпионов в этом сезоне.

Турнир запланирован на 68-тысячную площадку «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая.

Выступая в среду, Никита Мазепин, единственный российский гонщик в стартовой решетке, сказал Sky Sports: «Я совсем не борюсь, потому что я всегда был большим сторонником спорта без политики.

«Судя по нашей концепции с Формулой-1, гонка продолжается, и вы обязательно увидите меня там».