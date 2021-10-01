Формула 1 – Льюис Хэмилтон показывает, что не знает, почему «мечта» о переходе в Ferrari не сбылась.

Льюис Хэмилтон сказал, что он не знает, почему переход «мечты» в Ferrari потерпел неудачу во время его карьеры в Формуле-1.

Пилот Mercedes, который в этом сезоне стремится к восьмому титулу чемпиона мира, за свою карьеру несколько раз связывался с итальянской командой, но не особо близко подошел к тому, чтобы присоединиться к Ferrari.

Хотя он владеет двумя автомобилями итальянского производителя для внедорожного использования, с контрактом на Mercedes, который действует до 2023 года и истекает, когда ему исполняется 38 лет, шансы Гамильтона управлять одним также кажутся маловероятными.

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Для Хэмилтона странно, что он завершит карьеру, не подписав контракт с командой.

«Было бы определенно безумием думать, что я не водил свою Ferrari», – сказал Хэмилтон. Sky Sports Italia.

«Конечно, я смотрю на цвет, он красный, он просто … он все еще красный. У меня дома два Ferrari, так что я могу водить Ferrari, но не один».

У каждого есть мечта попасть в него. Для меня это никогда не было значимым.

«Я не совсем понимаю, почему, но я желаю им всего наилучшего и проведу следующую часть своего времени, не давая им выиграть чемпионат».

Хэмилтон ведет захватывающую битву, даже за чемпионство пилотов, с Максом Ферстаппеном из Red Bull.

Британский гонщик вернул себе лидерство в гонке за титул чемпиона мира, одержав драматическую победу на Гран-при России, став своей сотой победой в гонке.

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Хотя Хэмилтон, похоже, немного потерял гоночную скорость, он признал, что ранее думал о завершении карьеры и имел больше того, что хотел бы сделать после того, как его карьера в Формуле-1 закончится.

«За последние четыре или пять лет у меня определенно было много раз, когда я думал:« Я не знаю, хочу ли я продолжать отдавать или жертвовать своими тренировками и личной жизнью », – сказал Гамильтон. раскрытый.

«Есть и другие вещи, которые я хотел бы делать, обычные вещи, которые я хочу делать… но, с другой стороны, я фанат, вау, мне так повезло, что я смог выполнить эту работу.

“По большому счету, это небольшая часть вашей жизни. Есть длинный, высокий пенсионер.

«Так что я пытаюсь найти правильный баланс. Если я все еще голоден, если я могу тренироваться, как в детстве, что я делаю сейчас, и все равно получаю отличные результаты … тогда отлично».

«Если я начну замедляться, я не смогу пройти тренировку, и я не подавлен, я знаю, что именно тогда мне нужно остановиться».

Следующая гонка сезона 2021 года – Гран-при Турции, старт которой состоится в воскресенье, 10 октября.

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