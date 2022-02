Фотогалерея: Еще один взгляд на новый музей — Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Встроить твит

Может быть, мы посмотрим, как они подходят к Age of Calamity — она очень отличается от первых Hyrule Warriors, и я думаю, что они поступили бы здесь так же.

КТ работал над тремя домами (другая команда разработчиков под КТ). Я чувствовал, что это неизбежно

Также нет большого оправдания тому, чтобы облажаться, особенно в надежде, что они усвоили урок из Подтверждения обязательств AoC. Обнадеживает то, что Three Houses был разработан на модифицированном движке Musou, так что я ожидаю, что будет довольно много сбоев.

У меня такое чувство, что это не будет иметь таких же результатов, как Age of Calamity. Одна из вещей, которая вселяет в меня оптимизм, заключается в том, что Three Houses уже находятся на модифицированном движке Musou, что означает, что будет намного проще перенести любую механику на Three Hopes, а затем выполнить слэш-хак.

Если вам так будет лучше, я ожидаю, что игра «Три надежды» будет очень похожа на «Три дома», за исключением боя. Ведь Three Houses построен на движке Musou благодаря другой команде разработчиков из Koei Tecmo. Если вы все еще не уверены, посмотрите Persona 5 Strikers, в которой было почти все, что было в Persona 5, за исключением боя.

Точно так же, как Age of Calamity была другим зверем, чем первая игра Hyrule Warriors, я оптимистично настроен, что Three Hopes делает то же самое. Вы будете удивлены, насколько это останется прежним, но вы почувствуете себя совершенно по-другому.