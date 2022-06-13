Через три месяца после того, как McDonald’s приостановил свою деятельность в России из-за вторжения в Украину, сотни людей стекались в его знаменитое бывшее заведение на Пушкинской площади в Москве, когда ресторан вновь открылся в воскресенье с российским владельцем и под новым названием.

В марте McDonald’s приостановил работу собственных ресторанов в России. Хотя некоторые франчайзи остались открытыми, действия многонациональной сети быстрого питания стали одной из наиболее заметных реакций иностранных компаний на ввод российских войск в Украину.

Через два месяца McDonald’s решил полностью уйти из России и продал 850 ресторанов Александру Гоффору, имевшему лицензии на 25 филиалов в Сибири.

Надпись гласит: «Имя меняется, любовь остается». В Москве вновь открылся первый из бывших ресторанов McDonald’s под новым брендом. Компания продала свои филиалы в России местному лицензиату после того, как Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих.

Логотип другой, но по-прежнему вызывает ассоциации с золотыми арками: на тарелке М сформированы круг и два желтых прямоугольника, представляющие пирог с говядиной и картофель фри.

15 бывших ресторанов McDonald’s в Москве должны были открыться в воскресенье. Олег Баруев, генеральный директор сети, заявил, что планирует открыть 200 предприятий к концу месяца.

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