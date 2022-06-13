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Фотографии российских ресторанов McDonald’s, которые прошли ребрендинг и открылись после продажи филиалов после вторжения в Украину.

13 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Через три месяца после того, как McDonald’s приостановил свою деятельность в России из-за вторжения в Украину, сотни людей стекались в его знаменитое бывшее заведение на Пушкинской площади в Москве, когда ресторан вновь открылся в воскресенье с российским владельцем и под новым названием.

В марте McDonald’s приостановил работу собственных ресторанов в России. Хотя некоторые франчайзи остались открытыми, действия многонациональной сети быстрого питания стали одной из наиболее заметных реакций иностранных компаний на ввод российских войск в Украину.

Через два месяца McDonald’s решил полностью уйти из России и продал 850 ресторанов Александру Гоффору, имевшему лицензии на 25 филиалов в Сибири.

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