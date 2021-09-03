За десятилетия до Октябрьской революции Российская империя уже рушилась. В первые 15 лет ХХ века Два крупных промышленных кризиса приводят к экономическому коллапсу Царь Романов Николай II начал войну с Японией и Германией, сократив производство и вызвав нехватку продовольствия. Две революции 1917 года фактически разрушили монархию в разгар Первой мировой войны, что привело к распаду империи и образованию Советского Союза.

До восстания два русских фотографа, Сергей Прокудин-Корский А также Максим Дмитриев, Получил известность, документируя повседневную жизнь с поздней харизмой. Несмотря на то, что они современные, их работы предлагают очень разные взгляды на регион. Картины Прокодина-Корского имеют высокое разрешение и бесспорно красивы, а также являются одними из первых цветных фотографий в России. Напротив, фотографии Дмитрия сельскохозяйственных деревень показывают плохие условия жизни большей части империи. Архивы этих двух людей и неравенство в их личной истории являются примерами ранней фотографии как в империалистической кампании, так и в документальной прессе.

Максим Димитриев, Производство ложек в селе Дионово Поволжья, 1897 г.

Родился в аристократической семье в Риме, Прокудин-Корский изучал искусство в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте при Университете химии и императорских искусств. Он женился на дочери бизнесмена, и его тесть стал директором правления. Оттуда он присоединился к Императорскому российскому технологическому обществу (ИРТС), ведущей научной организации того времени, где он подошел к сложным технологиям камеры. Через несколько лет он возглавил фотоотдел ИРТС и стал редактором ведущего российского фото журнала. Фотограф-Люпитель (Фотограф-любитель)

Прокутин-Корский, продавец мулан, одетый в традиционную среднеазиатскую одежду, в своем положении на рынке Самарканда в современном Узбекистане, 1905-1915 гг.

Эти ценные должности побудили Брукдина-Корского раскрыть свою фотографию Великому князю Михаилу Александровичу и вдовствующей императрице Марии Федоровне, Николаю II и его семье. Царь высоко оценил его работу и назначил фотографа, чтобы запечатлеть огромное население и ландшафт России. С 1909 по 1915 год Прокодин-Корский создал более 10 000 цветных фотографий, охватывающих территорию империи, занимавшую в то время почти 23 миллиона квадратных километров в Европе и Азии. Николай предоставил Проготину-Корскому темную комнату вагона, где он мог создавать яркие предсказания цвета, добавляя красный, зеленый и синий фильтры к черно-белым выражениям лица. Основная часть его работ направлена ​​на ознакомление школьников с культурой России и растущей модернизацией. Качество этих изображений, наряду с их красивыми текстурами, создает визуальный балансирующий эффект в разделах классов и красиво отображает каждый стиль жизни по-своему.

Публичный вид Артвина из городка Прокутин-Корский, Швеция, 1912 год.

Несмотря на свою уникальность, эти фильмы кажутся очень постановочными. Портреты фермеров Они смотрят вместе и смотрят прямо в камеру, по-видимому, нарушая свой экономический статус из-за эстетического развития – своего рода бедность с достоинством. А Портрет Саеда Мира Мухаммеда Алим-хана, Последний амир династии узбекских монахов, использует почти такую ​​же композицию и цветовую систему. Портрет обывателя, курящего кальян Самаркандская ул. Показывает удивительный портрет, сделанный за два года до смерти Льва Толстого. Война и мир Учитель сидит в пасторальной обстановке на открытом воздухе. Фильм с высоким разрешением запечатлел все признаки старости на руках и лице Толстого, что является выдающимся достижением для 1908 года.

Прокутин-Корский, Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908 г.

Хотя воспитание Прокудина-Корского быстро привело его к национальному признанию, скромное начало Дмитрия привело его в другом направлении. Он родился мирянином в Тамбо, он работал за свой хлеб с раннего возраста, ткал корзины и читал песни на мертвых. Несмотря на эти ограничения по времени, он преуспел в учебе и в возрасте 15 лет стал известным российским фотографом. Настиков М.П. И позади Андре Кэролайн. Работая в их студиях, он расширил свои познания в таких методах разработки, как замачивание, обработка и ретушь пластин.

Димитриев, Лукояновский район, Люди едят в селе Пралевка, 1891-1892 гг.

В 1879 году Дмитрий Нижний эмигрировал в Новгород. Снимает сцены повседневной жизни – Море и пейзажи, православные и мусульманские праздники, монахи-паломники и рабочие через Волгу. После создания портфолио он отправился в Париж и участвовал в нескольких групповых выставках. Его фотографии тюремных строителей вызвали фурор среди зрителей; Одни критиковали содержание, другие тронули их честность. Вернувшись в Россию, он продолжил снимать сцены необычных страданий. Его монография Неурожайный год В небольшой деревне задокументировано неурожай. Голодные фермеры, похоже, едят хлеб с докторами и социальными работниками в лохмотьях и ухаживают за больными в домах, потерявших свои дома.

Большевистская революция повлияла на жизни двух фотографов, поскольку Советский Союз создал новые прецеденты вокруг неравенства и политического искусства. Работа Дмитрия в России с 1890-х годов – один из самых ранних примеров фотожурналистики, в которой визуальное выражение неравенства изменило общественное мнение, и он оставался в Нижнем Новгороде до самой смерти. Между тем Прокутин-Корский Романов повесил семью, лишился средств и поселился в Париже.

Димитриев, Кулачный бой Н.А. Букрова перед ночлежкой, Н. Новгород.

Фотографии Дмитрия предшествуют прогрессивной эпохе на Западе Фотография способствовала сильным социальным реформам Необходимо индустриализацией. Прокодин-Корский избегал продажи этих империй великой империи, что отчасти объясняет безупречность его картин. Это похоже на резкое представление о том, как сегодня работают корпоративные СМИ, в котором красивая картинка трансформирует наиболее значимую критику неравенства. Это также отражает то, как фотография продолжает функционировать на рынке искусства, с изображением страдания. Как копеечка С стилем правильного размера.

Сегодня Прокодин-Корский – провидец цветной фотографии и проверяет все флажки западной иконы, а Дмитриев исчезает. По совпадению, США Библиотека Конгресса США получила архив Прокодина-Корского В 1948 году работы Дмитрия редко можно было увидеть в Интернете. Может показаться странным, что Дмитриев не слишком известен как предшественник социальных реформаторов ХХ века, но советский авангард скоро обгонит обоих фотографов по стилю и материалам, и средства массовой информации устремятся в новую эру.

Дмитриева, дом татарского Соловадо в селе Кадомка Черкасского уезда, 1891-1892 гг.

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