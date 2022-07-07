Фотограф Барбара Юэнс каталогизировала все 12 795 предметов в своем доме. Это то, что я нашел

написано Оскар Холланд, CNN

После развода и переезда домой в одиннадцатый раз Барбара Юэнс решает подвести итоги своей жизни и всего в ней.

Переезжая из комнаты в комнату, она провела почти пять лет, документируя все, что у нее было, от разрозненных деталей Lego и старых цепочек для ключей до пультов дистанционного управления, кухонной утвари и разнообразных крекеров.

Получившиеся 12 795 фотографий представляют собой интимный, нефильтрованный портрет бельгийского фотографа. Его подход, основанный на бородавках — ее вибратор и гнилые зубы среди множества личных вещей на складе — является антитезой сегодняшним социальным сетям, где пользователи внимательно следят за тем, что они показывают миру.

Юэнс сказал по телефону из Франции, где есть несколько фотографий В настоящее время показывает На фотофестивале Rencontres d’Arles. Итак, я подумал: «Ну, я все покажу; Это должно быть реально. «

Фотографируя свои вещи, Юэнс классифицировала их по цвету, материалу и частоте использования (от одного раза в день до никогда). Ее электронная таблица дала поток удивительных и забавных идей. синий Это доминирующий цвет в ее доме, на который приходится 16% всех предметов, а 22% ее одежды черные. 43% ее предметов для ванной сделаны из пластика. Около 90 % кабелей в ее доме никогда не используются, а 19 % ее книг остаются непрочитанными.

Среди самых неожиданных открытий было обилие металлических гребней, с помощью которых извлекали головной убор из волос ее троих детей. «Это то, что мы все время теряем, — сказала она, — и я обнаружила, что у меня было шесть или семь таких вещей». «Меня удивило то, что я все время упускал и выкупал».

Пример нескольких предметов, появляющихся в «Каталоге» Барбары Юэнс. ему приписывается: Барбара Юэнс

Проект натолкнул фотографа на размышления о собственном материализме — и потребительстве в целом. Она подсчитала, что 121 046 евро (около 124 000 долларов) было потрачено на все содержимое ее дома, хотя ее инвентаризация показала, что только 1% вещей имеет сентиментальную ценность. Тем не менее, он сохраняет то, что он называет «ссылками» на тысячи свойств.

«Это немного грустно», — сказала она. «И я полностью понимаю, потому что мои друзья в основном путешественники и смотрят на меня с некоторой жалостью, но наличие[отношений с моими вещами]меня успокаивает».

И хотя фотограф считает себя «нервным коллекционером», он не считает себя скрягой. «Я много даю, не покупаю лишнего — я думаю, что я нормальный человек», — сказала она.

«Я знаю, что это много», — добавила она. — Но я думал, что будет больше.

глагол «самосохранение»

по-новому книга Серия под названием «Каталог» сопровождает фотографа, упорядочивая предметы коллекционирования по типам, с целыми страницами, посвященными письменным принадлежностям, чистящим средствам и игрушкам для животных. При массовом просмотре изображения приобретают гипнотическую графичность, раскрывая, казалось бы, бесконечные вариации повседневных форм.

Хотя синглы часто бывают обыденными в одиночестве, они содержат истории из ее жизни: суровый роман, который она взяла из библиотеки своего отца, когда ей было 16 лет, больничный браслет, который она носила при рождении, или лекарства от беспокойства, которые она начала принимать, когда ей было за сорок.

На протяжении многих лет Ивейнс посвящал проекту в среднем 15 часов в неделю. Организация хаоса стала своеобразной «терапией», которая помогла ей пережить не только развод, но и последующую смерть бойфренда.

«Когда я начинала, я действительно думала, что устала от переезда домой и перемещения своих вещей», — сказала она. «Тогда я понял, что дело было совсем не в этом. Это было больше похоже на акт самосохранения — делать что-то (для сериала) каждый день было на самом деле для того, чтобы упорядочить мою жизнь в моей голове. Это был позитивный процесс. .»

«Теперь, когда проект завершен, и я определила ценные вещи, я могу начать жить», — добавила она. «Я думаю, все это было не просто так».