Фотограф Reuters убит при отступлении афганских военных, заявил генерал

Афганский генерал сказал, что оператор Reuters уехал в июле во время вывода афганских войск и, вероятно, был убит талибами.

Датский Сиддики, 38-летний фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии, был убит 16 июля вместе с двумя афганскими спецназовцами после того, как армия отступила в битве за контроль над городом недалеко от афганской границы. Reuters сообщает.

Генерал-майор Хайбатулла Ализаи, командир афганского корпуса специальных операций, который в то время принимал Сиддики, сказал, что Сиддики и коммандос были ошибочно оставлены после того, как солдаты подумали, что трое уже ушли. Четверо других солдат подтвердили рассказ Ализи.

По сообщениям, Сиддики и спецназовцы не отступили, а вместо этого были в местной мечети, где фотограф лечился от осколочного ранения.

Как сообщается, изуродованное тело моего друга было найдено в заключении талибов. Его тело было найдено и опознано после того, как Рейтер и эксперт по судебной баллистике Филип Бойс сравнили фотографии в социальных сетях с его телом.

«Совершенно очевидно, что он был убит несколько раз после того, как был убит», – заявил Бойс. В других сообщениях утверждалось, что автомобиль наехал на тело моего друга, сообщает Reuters.

Талибы отрицают убийство фотографа и заявляют, что тело было в таком состоянии, когда его нашли.

У моего друга осталось двое маленьких детей и его жена. Его смерть опустошила мировое пресс-сообщество и сотрудников Reuters.

“Если мы не пойдем, кто пойдет?” Мой друг сказал своему боссу, когда он попросил прикрыть Афганистан в последний месяц перед крахом страны.

Седдики заверил свою семью и друзей, что он будет знать, когда он уедет из страны, сказав им, что Рейтер оценил риски, прежде чем он отправился в поле.

У Reuters есть несколько старших редакторов, которые согласились на рискованные задания, но сотрудники Reuters задались вопросом, как был сделан этот звонок.

Некоторые сотрудники считают, что его назначение было правильным, в то время как другие считают, что моего друга нужно было уволить достаточно скоро. Главный редактор Алессандра Галони заявила, что «взяла на себя полную ответственность за принятое решение».

Внутренний и внешний обзор событий и решений, которые привели к смерти моего друга.