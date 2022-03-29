Фотокорреспондент Максим Дондюк спасает старый фильм из Чернобыльской зоны отчуждения

Спустя тридцать лет после того, как семьи на севере Украины были вынуждены покинуть свои дома после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, фотограф Максим Дондюк начал собирать свои вещи.

Украинский фотожурналист спас около 15 тысяч артефактов из сел Чернобыльской зоны отчуждения, включая письма, фотографии и негативы. Дондюк заново переживает фильм и сканирует свою серию «Безымянный проект из Чернобыля», в которой рассказывается о жизни некогда живших там жителей. Он нашел изображения пар, делающих свои свадебные фотографии, членов семьи, улыбающихся на групповых фотографиях, и местных жителей, играющих на гитаре и танцующих в лесу — хотя большая часть пленки испорчена радиацией, погодой или грязью, оставляя пятна и пятна, которые придают изображения навязчивого качества.

В электронном письме CNN Дондюк описывает Чернобыльскую зону отчуждения как «застывшую во времени» в 1980-х годах, после того как жители мобилизовались, чтобы избавиться от радиации, просачивающейся в их города.

Фотожурналист Максим Дондюк завел обширный архив фильмов, фотографий, писем и другой повседневности, спасенной из Чернобыльской зоны отчуждения. кредит: От Максима Дондюка

«Я был поражен тем, как советское правительство эвакуировало этих людей, обещало им, что они вернутся через несколько дней, и не позволяло людям брать бесценные вещи, такие как письма, (или) фотографии родственников (и друзей)», — сказал он. . «Они не понимали… что никогда не вернутся в дома, где родились или где прожили всю свою жизнь».

Более 100 000 человек были эвакуированы из своих домов в наиболее пострадавшем районе после взрыва ядерного реактора, в результате чего сразу после этого погибло не менее 30 человек. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, тысячи случаев рака щитовидной железы у детей в Украине, Белоруссии и России в последующие годы были связаны с аварией. Младший брат Дондюка, Николай, родившийся в Новой Каховке, Украина, в 1987 году, через год после катастрофы, провел свое детство в больницах.

Дондюк и его жена Ирина сохранили около 15 000 экспонатов. Оба не являются профессиональными реставраторами, но они очистили и стерли всю найденную пленку, чтобы сохранить фотографии. кредит: От Максима Дондюка

«Я впервые услышал об аварии в Чернобыле, которая, по мнению моих родителей и врачей, могла быть причиной болезни моего брата», — пояснил он. «Вы оставили незабываемый след в жизни моей семьи».

В течение пяти лет Дондюк, его жена и директор студии Ирина возвращались в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы всесторонне исследовать этот район, включая трехмесячную экспедицию летом 2021 года, в ходе которой они прошли сотни миль через 20 переселенных деревень. . .

«Я не ожидал найти такой огромный архив», — сказал он. «Сначала я думал, что будет много фотографий и, может быть, несколько открыток».

Дондюк показывал проект на фотофестивалях в Киеве, Гамбурге, Боготе и других, и они с Ириной регулярно его обновляют. Страница в инстаграме Посвящается архиву. Микола, который сейчас является кинорежиссером, снял документальный фильм о создании проекта. Но работа приостановлена ​​на неопределенный срок в связи с вторжением России в Украину. Дондюк сейчас оказывается в зоне боевых действий и снято Киев, где в течение последнего месяца его бомбили российские войска. Тем временем российские солдаты на севере занимают Чернобыльскую АЭС.

Проект был приостановлен из-за вторжения России в Украину, но Дондюк надеется, что вскоре сможет возобновить работу. кредит: От Максима Дондюка

«Мне удалось закончить восстановительный этап, а потом началась война», — пояснил Дондюк. «Итак, на данный момент все (изображения) восстановлены и (организованы) в папки и ждут сканирования. Я смогу сделать (это) только после окончания войны».

В ходе проекта Дондюк добавил к архивным материалам и свои собственные фотографии, показав новые фотографии некоторых фотоплощадок, которые были найдены после того, как природа 30 лет восстанавливала села.

« Чернобыль ассоциируется только с трагедией… Но благодаря этим фотографиям, фильмам и письмам мы знакомимся со счастливыми жителями региона до того, как его поглотит радиоактивное облако. « READ Гид по выходным: премьеры сериалов, фестиваль российского кино и виртуальная встреча, сочетающая книги и вино. Максим Дондюк

Большая часть работы проявляется в том, как время оставляет свой след — через пятнышки на разлагающейся эмульсии полоски пленки или в медленном ползании мха по деревянной поверхности — и насколько тонкими являются доказательства для нашей жизни. Но в своем творчестве Дондюк связывает Чернобыль уже не со смертью и трагедией, а с жизнью.

Проект изменил взгляд Дондюка на этот район, который, по его словам, связан только с трагедией и смертью. кредит: От Максима Дондюка

«Мой любимый этап работы с этим проектом — сканирование (пленки), где я наконец-то могу увидеть, что в них — чувства людей, их жизнь, (их одежду), их традиции», — сказал он. «У всех Чернобыль ассоциируется только с трагедией на атомной электростанции и ее последствиями. Но благодаря этим фотографиям, фильмам и письмам мы знакомимся со счастливыми жителями региона до того, как они будут поглощены радиоактивным облаком».

У Дондюка есть планы на более полную книгу и выставку после войны, но он также хочет вернуться в деревни вокруг Чернобыля, которые ему еще предстоит исследовать, чтобы спасти больше изображений, прежде чем они испортятся безвозвратно или будут уничтожены природой. В 2020 году там вспыхнули лесные пожары, в результате которых был высокий уровень радиации.

«Для меня очень важно найти и сохранить остатки истории этого края, пока нам еще есть что спасать», — сказал Дондюк.