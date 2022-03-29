Фотокорреспондент Максим Дондюк спасает старый фильм из Чернобыльской зоны отчуждения

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«Застывшие во времени»: спасенный под Чернобылем фильм показывает жизнь до ядерной катастрофы
Большая часть работ фотожурналиста Максима Дондюка посвящена тому, как время оставляет свой след.
Спустя тридцать лет после того, как семьи на севере Украины были вынуждены покинуть свои дома после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, фотограф Максим Дондюк начал собирать свои вещи.
Украинский фотожурналист спас около 15 тысяч артефактов из сел Чернобыльской зоны отчуждения, включая письма, фотографии и негативы. Дондюк заново переживает фильм и сканирует свою серию «Безымянный проект из Чернобыля», в которой рассказывается о жизни некогда живших там жителей. Он нашел изображения пар, делающих свои свадебные фотографии, членов семьи, улыбающихся на групповых фотографиях, и местных жителей, играющих на гитаре и танцующих в лесу — хотя большая часть пленки испорчена радиацией, погодой или грязью, оставляя пятна и пятна, которые придают изображения навязчивого качества.
В электронном письме CNN Дондюк описывает Чернобыльскую зону отчуждения как «застывшую во времени» в 1980-х годах, после того как жители мобилизовались, чтобы избавиться от радиации, просачивающейся в их города.
Фотожурналист Максим Дондюк завел обширный архив фильмов, фотографий, писем и другой повседневности, спасенной из Чернобыльской зоны отчуждения. кредит: От Максима Дондюка
«Я был поражен тем, как советское правительство эвакуировало этих людей, обещало им, что они вернутся через несколько дней, и не позволяло людям брать бесценные вещи, такие как письма, (или) фотографии родственников (и друзей)», — сказал он. . «Они не понимали… что никогда не вернутся в дома, где родились или где прожили всю свою жизнь».
Более 100 000 человек были эвакуированы из своих домов в наиболее пострадавшем районе после взрыва ядерного реактора, в результате чего сразу после этого погибло не менее 30 человек. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, тысячи случаев рака щитовидной железы у детей в Украине, Белоруссии и России в последующие годы были связаны с аварией. Младший брат Дондюка, Николай, родившийся в Новой Каховке, Украина, в 1987 году, через год после катастрофы, провел свое детство в больницах.
Дондюк и его жена Ирина сохранили около 15 000 экспонатов. Оба не являются профессиональными реставраторами, но они очистили и стерли всю найденную пленку, чтобы сохранить фотографии. кредит: От Максима Дондюка
«Я впервые услышал об аварии в Чернобыле, которая, по мнению моих родителей и врачей, могла быть причиной болезни моего брата», — пояснил он. «Вы оставили незабываемый след в жизни моей семьи».
В течение пяти лет Дондюк, его жена и директор студии Ирина возвращались в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы всесторонне исследовать этот район, включая трехмесячную экспедицию летом 2021 года, в ходе которой они прошли сотни миль через 20 переселенных деревень. . .
«Я не ожидал найти такой огромный архив», — сказал он. «Сначала я думал, что будет много фотографий и, может быть, несколько открыток».
Проект был приостановлен из-за вторжения России в Украину, но Дондюк надеется, что вскоре сможет возобновить работу. кредит: От Максима Дондюка
«Мне удалось закончить восстановительный этап, а потом началась война», — пояснил Дондюк. «Итак, на данный момент все (изображения) восстановлены и (организованы) в папки и ждут сканирования. Я смогу сделать (это) только после окончания войны».
В ходе проекта Дондюк добавил к архивным материалам и свои собственные фотографии, показав новые фотографии некоторых фотоплощадок, которые были найдены после того, как природа 30 лет восстанавливала села.
«Чернобыль ассоциируется только с трагедией… Но благодаря этим фотографиям, фильмам и письмам мы знакомимся со счастливыми жителями региона до того, как его поглотит радиоактивное облако.«
Максим Дондюк
Большая часть работы проявляется в том, как время оставляет свой след — через пятнышки на разлагающейся эмульсии полоски пленки или в медленном ползании мха по деревянной поверхности — и насколько тонкими являются доказательства для нашей жизни. Но в своем творчестве Дондюк связывает Чернобыль уже не со смертью и трагедией, а с жизнью.
Проект изменил взгляд Дондюка на этот район, который, по его словам, связан только с трагедией и смертью. кредит: От Максима Дондюка
«Мой любимый этап работы с этим проектом — сканирование (пленки), где я наконец-то могу увидеть, что в них — чувства людей, их жизнь, (их одежду), их традиции», — сказал он. «У всех Чернобыль ассоциируется только с трагедией на атомной электростанции и ее последствиями. Но благодаря этим фотографиям, фильмам и письмам мы знакомимся со счастливыми жителями региона до того, как они будут поглощены радиоактивным облаком».
«Для меня очень важно найти и сохранить остатки истории этого края, пока нам еще есть что спасать», — сказал Дондюк.
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