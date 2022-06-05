Франция ведет переговоры с ОАЭ о компенсации поставок российской нефти

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в воскресенье, что Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о компенсации за закупки российской нефти, которые прекратятся после того, как Европейский Союз ввел запрет на российскую нефть.

«Переговоры с ОАЭ уже ведутся», — сказал Ле Мэр. Радио Европа 1 И CNewsДобавив, что Париж ищет «альтернативу поставкам газа или дизеля из России».

По словам министра, Франция также планирует ускорить инвестиции в переход к более чистой энергии, такой как оффшорные ветряные электростанции, чтобы уменьшить зависимость страны от энергии других стран.

По данным БлумбергПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что импорт российской нефти в Европейский союз «сократится примерно на 92% к концу года в результате соглашения». Не исключил он и запрета на российский газ.

Европейский Союз начал работу в пятницу Шестой пакет санкций Против Москвы в том числе постепенное замедление импорта нефти. Цель состоит в том, чтобы уменьшить вклад в финансирование российского вторжения в Украину за счет массовых закупок энергоресурсов, одного из основных источников дохода Москвы.

Нефтяное эмбарго повлияет на две трети европейских закупок в России. Германия и Польша уже прекратили поставки через Трубопровод Дрогба. К концу года может быть затронуто около 90% российского импорта нефти.

По словам Ле Мэр, чтобы компенсировать российскую нефть, поставки из ОАЭ могут стать «хотя бы временной альтернативой российской нефти и дизельному топливу».

Война на Украине привела к росту цен на энергоносители и продукты питания, что замедлило рост французской экономики в целом. По словам Ле Мэра, текущий прогноз роста будет пересмотрен в сторону понижения на 4%. Пересмотренные экономические прогнозы будут опубликованы после парламентских выборов 19 июня.

(с АФП)