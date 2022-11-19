Франция, Германия и Испания договорились ускорить разработку боевого самолета FCAS-Berlin.

Франция, Германия и Испания достигли договоренности о начале следующего этапа разработки нового боевого самолета, получившего название FCAS, крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро (103,4 миллиарда долларов). ), заявило правительство Германии в пятницу.

В заявлении министерства обороны говорится, что промышленное соглашение было достигнуто после продолжительных переговоров, подтверждая более раннее сообщение Reuters о том, что три страны и их отрасли достигли соглашения.

Министерство заявило, что на самом высоком правительственном уровне было согласовано применение такого же совместного подхода к проекту, который находится под общей ответственностью Франции.

Министерство обороны Испании заявило, что Мадрид потратит на проект 2,5 миллиарда евро (2,58 миллиарда долларов), из которых 525 миллионов евро (542 миллиона долларов) будут выплачены в 2023 году. В министерстве заявили, что кабинет одобрил эти расходы, но не предоставили никаких дополнительных подробностей. .

«Политическое соглашение по FCAS — замечательный шаг и — особенно в наше время — важный признак отличного франко-германо-испанского сотрудничества», — заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

«Это укрепляет военный потенциал Европы и обеспечивает важные ноу-хау не только для европейской промышленности, но и для европейской промышленности».

Ранее источники сообщили, что следующий этап разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), как ожидается, будет стоить около 3,5 млрд евро, которые будут поровну разделены между тремя странами.

Французский Дассо (АМ.ПА)Аэробус (ВОЗДУХ.ПА) и Индра (IDR.MC) — последние два представляют Германию и Испанию соответственно — участвуют в схеме по замене французских Rafale, а также немецких и испанских истребителей Eurofighter с 2040 года.

«Теперь в соответствующих странах необходимо предпринять ряд формальных шагов, чтобы обеспечить скорейшее подписание контракта, который мы должны будем соблюдать», — говорится в комментариях Airbus по электронной почте.

Президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявили о планах FCAS в июле 2017 года, которые будут включать в себя боевой самолет и набор связанного с ним оружия, включая беспилотники.

В последнее время проект, изначально предназначенный для объединения европейцев после миграционного кризиса и решения Великобритании покинуть Евросоюз, стал источником напряженности между двумя странами.

А в прошлом месяце Макрон отменил совместную франко-германскую министерскую встречу из-за разногласий с Берлином по широкому кругу вопросов, включая оборонные и энергетические проекты.

Обе стороны более года пытались договориться о следующем этапе разработки FCAS, хотя правительства Франции и Германии в целом согласились с проектом.

Некоторые источники считают, что виновата Dassault, поскольку компания отказалась отступить в затянувшемся споре о правах интеллектуальной собственности.

Другие источники обвинили Airbus в стремлении увеличить рабочую долю в проекте, возглавляемом Dassault, и настаивали на том, чтобы ему было предоставлено «паритетное право» с французской компанией.

(1 доллар = 0,9675 евро)

Написание Сабины Зибольд; Монтаж: Кристи Нолл, Кристоф Стейтц, Луиза Хэвенс и Эмилия Ситхоул Матарес

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