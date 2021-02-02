Франция заявляет, что не существует вакцины против вируса AstraZeneca для людей старше 65 лет | Бизнес

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что Франция будет вводить вакцину AstraZeneca против вируса короны только людям в возрасте до 65 лет после того, как правительственный консультативный орган по вопросам здравоохранения указал на отсутствие достаточных данных о ее эффективности для пожилых людей.

Это решение может изменить французскую стратегию вакцинации, поскольку в стране приоритет отдается жителям домов престарелых и людям старше 75 лет. Франция полагалась на вакцину AstraZeneca для большей части своих будущих вакцинаций, пока компания не объявила о задержках, затронувших страны по всей Европе и другие страны. Глобализм.

«Что касается вакцины AstraZeneca, мы не будем предлагать ее людям старше 65 лет», – сказал Макрон телеканалу TF1 во вторник вечером. Вместо этого вакцина, разработанная британо-шведской компанией совместно с Оксфордским университетом, будет предоставляться медицинским работникам в возрасте до 65 лет, лицам с уязвимым здоровьем или лицам с высоким уровнем заражения.

Французская практика отличается от руководящих принципов, предоставленных Европейским агентством по лекарственным средствам, которое разрешило использовать вакцину AstraZeneca для всех взрослых в Европейском Союзе в пятницу на фоне критики, что блок не продвигается достаточно быстро, чтобы вакцинировать свое население.

Органы здравоохранения Германии и других стран выразили обеспокоенность тем, что англо-шведская компания не проверила вакцину на достаточном количестве пожилых людей, чтобы доказать ее эффективность, и указали, что не будут рекомендовать ее людям старше 65 лет.

В директивах, выпущенных во вторник, Высшее управление здравоохранения Франции заявило, что «рекомендует вакцинацию … предпочтительно лицам моложе 65 лет». Он сообщает, что пересмотрит это руководство, когда AstraZeneca получит больше данных об эффективности вакцины у пожилых людей.

Французское правительство зависит от директив Верховной власти и адаптирует свою стратегию на основе объявления. Представители здравоохранения заявили, что они постоянно адаптируют стратегию вакцинации в зависимости от доступности доз, спроса и нормативных требований.

Макрон сказал, что Франция по-прежнему стремится к концу лета доставить вакцину всем желающим.

Вечером во вторник Макрон встретился с международными производителями вакцин и крупными фармацевтическими компаниями, промышленные предприятия которых расположены во Франции, чтобы обсудить способы «быстрого» и «значительного» увеличения производственных мощностей в краткосрочной перспективе во Франции и Европе. Встреча прошла на фоне критики того, как Европейский Союз проводит свою коллективную стратегию в отношении вакцин в 27 странах-членах блока.

Макрон сказал, что несколько недель назад он отправил группу ученых в Россию для изучения усилий по вакцинам в этой стране, и «обмены были очень положительными». Французский лидер отметил первые результаты расширенного исследования российского Спутника V, опубликованные в медицинском журнале Lancet, которые показали, что эффективность вакцины составляет 91%.

Макрон сказал, что, если Европейское агентство по лекарственным средствам решит одобрить российскую вакцину, это не будет «политическим решением». Это научное решение “.

Во Франции зарегистрировано одно из самых высоких в мире случаев заражения вирусом и подтвержденных случаев смерти, которое в последние недели неуклонно растет.

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