Франция и Германия ведут переговоры с Россией о вакцинах

Между тем, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок Он предупредил британцев, чтобы они не взорвали его. Перед тем, как может быть самый жаркий день марта в Великобритании.

В связи с тем, что сегодняшние температуры превышают рекорд 1968 года в 25,6 ° C, полиция предупредила, что толпы, собирающиеся в парках, будут рассредоточены.

После понедельника Смягчающие правила в отношении коронавирусаГруппы до шести человек или две семьи могут общаться на открытом воздухе.

Посмотреть Фотогалерея Искатели солнца стекаются к ближайшим к ним зеленым насаждениям.

В отчете говорится, что Великобритания лидирует в расовых отношениях.

Соединенное Королевство является образцом расовых отношений, и неравенство между различными этническими группами может быть вызвано другими факторами: Исторический отчет говорит сегодня. Сегодня Комиссия по вопросам расы и этнического неравенства, созданная Борисом Джонсоном после протестов Black Lives Matter, публикует свои 264-страничные выводы. В отчете делается вывод о том, что, хотя Великобритания не является «пострасовым обществом», успех этнических меньшинств в образовании и экономике должен быть «маяком» для других стран. И выяснилось, что такие факторы, как социальный класс и структура семьи, часто объясняют Различия в результатах для этнических групп Вместо различия.

Пять главных секретов идеального британского барбекю

Мы – нация катастроф, связанных с барбекю, по крайней мере, по мнению судей магистра Джона Тороде и Грегга Уоллеса. Но не позволяйте им обескураживать вас. Эксперт по грилю Женевьев Тейлор объясняет Пять правил приготовления идеальной еды на свежем воздухе. А если не получится? мы будем, Уильям Ситуэлл Пишет, что Британское барбекю всегда было катастрофой.

Кратко: утренний брифинг по коронавирусу

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