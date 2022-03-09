Франция и Европа обеспокоены российской угрозой ядерным объектам, а Евросоюз отказывается от участия в заседании Международного агентства по атомной энергии

Франция заявляет, что находится в прямом контакте с Международным агентством по атомной энергии, поскольку Париж пытается оценить ситуацию на украинской Чернобыльской атомной электростанции на фоне растущих опасений, что российское вторжение может быть преднамеренно нацелено на ядерные объекты.

Выступая ранее в среду, официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сказал: «Мы пытаемся прояснить эти сообщения с Международным агентством по атомной энергии», которое добавило, что Франция просит Россию о сотрудничестве.

Это происходит на фоне опасений по поводу выброса радиоактивных материалов с украинской Чернобыльской АЭС.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина обеспечить защиту и безопасность ядерных объектов Украины во время переговоров между двумя сторонами в минувшие выходные.

По данным Государственной администрации Украины Корпорация по атомной энергии ЭнергоатомРастут опасения, что отработавшие ядерные топливные стержни не могут быть охлаждены после отключения электроэнергии после российской бомбардировки в начале этой недели.

Однако министерство окружающей среды Германии заявило, что не зафиксировало никаких утечек радиации из Чернобыль сайт.

МАГАТЭ также утверждает, что потеря энергии в Чернобыле не оказала «критического воздействия на безопасность».

Делегация Евросоюза покидает Международное агентство по атомной энергии

Тем временем Европейский союз возглавил уход делегатов с заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в среду в знак протеста против «неприемлемых» заявлений России.

Посол Европейского союза в Международном агентстве по атомной энергии Стефан Клемент заявил в Twitter, что вывод войск был ответом на российскую агрессию в Украине, имея в виду конкретно агрессию Кремля. Угрозы ядерным объектам в Украине.

Европейский Союз также председательствует на отдельных переговорах по ядерной программе Ирана, в которых Россия играет важную роль.