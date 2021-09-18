Франция и Россия планируют переговоры по отмене спора о шампанском

ПАРИЖ (Рейтер). Франция и Россия договорились о переговорах по урегулированию спора по поводу нового российского закона, который заставляет французских производителей шампанского маркировать свои бутылки игристым вином, сообщило в субботу министерство сельского хозяйства Франции.

С июля все иностранные поставщики России должны использовать на обратной стороне бутылок описание «игристое вино». Только отечественные производители могут использовать бренд «шампанское» – российский аналог шампанского.

Закон привел в ярость французских производителей шампанского, которые прекратили поставки в Россию, и побудил французское правительство пригрозить действиями Всемирной торговой организации.

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди написал в Твиттере, что договорился с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным работать над решением этой проблемы.

Представитель министерства добавила, что это будет включать формирование рабочей группы, в которую войдут официальные лица и представители отрасли из двух стран.

Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как французские производители шампанского, которые производят игристое вино из винограда в северо-восточном регионе Франции, Шампань и чей бренд защищен в нескольких странах, решили возобновить экспорт в Россию.

(Репортаж Хосе Трумпеса; редактирование Кристины Финчер)