Франция поставляет газ в Германию, чтобы компенсировать сокращение поставок из России

Будучи крупнейшей экономикой Европы и наиболее зависимой от российского газа, Германия оказалась в числе стран, наиболее сильно пострадавших от энергетического кризиса, распространяющегося по всей Европе, где природный газ стоит примерно в 10 раз дороже, чем год назад. И Берлин, и Париж ввели широкий спектр мер по сохранению, в том числе понижение температуры термостатов и водонагревателей, поощрение использования общественного транспорта и требование о том, чтобы в общественных зданиях рано выключали свет.

Энергетический кризис вынудил европейские правительства отказаться от ненужных источников энергии, от которых они пытались отказаться, стремясь стать «зелеными». Германия, например, решила оставить работающие на угле электростанции и перезапустить многие другие, которые были выведены из эксплуатации.

Кроме того, Германия решила оставить в эксплуатации две из трех оставшихся атомных электростанций в качестве аварийного резерва для своего электроснабжения, нарушив политическое табу и отложив свои планы стать первой промышленной державой, которая станет безъядерной ради самой себя. .

А во Франции правительство столкнулось с собственным энергетическим кризисом после того, как ранее в этом году было остановлено половина парка атомных электростанций — крупнейших в Европе — для проверок и ремонта. Нехватка электроэнергии привела к тому, что цены достигли рекордного уровня, что вынудило заводы сократить производство и отправить в отпуск десятки тысяч сотрудников.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предупредил в четверг, что высокие цены на энергоносители по-прежнему представляют «значительный риск» для французской промышленности и приведут к 10-процентному падению промышленного производства этой зимой.

Берлин в этом месяце объявил о 200 миллиардах евро (около 196 миллиардов долларов) план помощи Для немецких домов, предприятий и промышленности. Он включает в себя политику снижения цен на природный газ и электроэнергию на местном уровне. Франция уже потратила около 100 миллиардов евро с прошлой зимы и делает то же самое.

Но поскольку г-н Шульц столкнулся с оппозицией по поводу решения своего правительства оставить атомные электростанции в рабочем состоянии, способность Германии придерживаться своей части соглашения об обмене энергоносителями с Францией может в конечном итоге зависеть от самих французов: экспортируемый французский газ позволит Германии производить больше электроэнергии, которая, в свою очередь, заявила GRTgaz, вернется во французскую сеть в часы пик.

«Если бы у нас не было европейской солидарности, у нас были бы серьезные проблемы», — сказал Макрон в телевизионном интервью в среду.