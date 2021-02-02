Франция призывает Германию отказаться от строительства российского газопровода над Навальным, Energy News и IT Energy World

ПАРИЖ: В понедельник Франция призвала Германию отменить крупный проект газопровода с Россией в знак протеста против задержания лидера оппозиции Алексея Навального в Москве, но в Берлине это обращение не было услышано.

«Мы всегда говорили, что в этом контексте у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта», – сказал Radio France Inter министр по европейским делам Клемент Бун.

Отвечая на конкретный вопрос, хочет ли Франция, чтобы Берлин отказался от проекта, Бонн сказал: «Мы уже сказали это».

«Северный поток-2» – это трубопровод стоимостью 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов), который пройдет по дну Балтийского моря и должен удвоить поставки российского природного газа в Германию, крупнейшую экономику Европы.

Соединенные Штаты и многие европейские страны, такие как Польша, раскритиковали проект, заявив, что он усилит зависимость Германии и Европейского Союза от России в поставках необходимого газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила проект, и работа над ним возобновилась в декабре после почти годичного перерыва из-за санкций США.

Отвечая на вопрос о возражениях Франции, пресс-секретарь Меркель заявила в понедельник, что «правительство не изменило своей основной позиции» в отношении поддержки «Северного потока – 2».

Президент Франции Пуна заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России в связи с подавлением президентом Владимиром Путиным оппозиции во главе с Навальным, который был арестован в середине января и ему грозит суд, который может привести к многолетнему заключению.

Тысячи людей бросили вызов правительственным предупреждениям о проведении акций протеста по всей стране в воскресенье во второй уик-энд массовых демонстраций против ареста самых известных противников Путина.

«Санкции уже введены, и мы можем это сделать, но мы должны четко заявить, что этого будет недостаточно», – сказал Бун.

Он добавил, что «вариант Nord Stream является одним из рассматриваемых вариантов», признав при этом, что это «решение для Германии, потому что трубопровод находится в Германии».

Пресс-секретарь Меркель осудила жестокие репрессии в России и призвала к «немедленному освобождению» задержанных протестующих, а также самого Навального.