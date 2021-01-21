«Чувственное наследие» французской сельской местности, от рыка петухов до запаха скотных животных, теперь будет защищено законом от попыток заглушить повседневные аспекты сельской жизни со стороны пришельцев, ищущих мира и спокойствия.

В четверг французские сенаторы окончательно одобрили закон, предложенный после нескольких громких споров между деревенскими жителями и отдыхающими, или над новоприбывшими посмеивались как над «новыми сельскими».

В частности, в 2019 году после этого в заголовках газет попал дерзкий петух по имени Моррис. Попытка заставить его замолчать была отклонена судом на западе Франции. Соседи, купившие поблизости загородный дом.

«Жить в сельской местности означает принимать некоторые хлопоты», – сказал депутатам Жоэль Жиру, правительственный министр, ответственный за сельскую жизнь.

Колокольчики (и коровий помет), щебетание саранчи и ранние утренние тракторы являются частью французского природного наследия, которое будет кодифицировано в ее природоохранном законодательстве.

«Это серьезный сигнал», – сказал Пьер Антуан Леви, сенатор, выступавший в качестве докладчика по законопроекту. «Это может быть полезным инструментом для местных чиновников, поскольку они выполняют свои образовательные и посреднические обязанности».

Закон является символом растущей напряженности в сельской местности между давними жителями и иностранцами, чьи сельские ожидания часто противоречат повседневным реалиям.

Коринн Фессо и Дик Моррис стали дракой, когда Его подали в суд близлежащие пенсионеры. Выше резких тревожных звонков птиц.

Критики рассматривали судебный процесс как часть более широкой угрозы священному сельскому наследию Франции со стороны посторонних и городских жителей, неспособных или не желающих понимать реалии сельской жизни.

Тысячи людей подписали петицию «Спасите Мориса», и судья в конечном итоге оставил в силе приказ о безобразии.

В другом случае, произошедшем в 2019 году, женщину, жившую в центре района разведения уток в районе Ланд, подала в суд соседка-новичок, которой надоели утки и гуси на заднем дворе.

Суд на юго-западе Франции также отменил дело.