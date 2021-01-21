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Франция приняла закон о «чувственном наследии» после жестокого рычания петуха Мориса | Франция

22 января, 2021
Toma Kulikov

«Чувственное наследие» французской сельской местности, от рыка петухов до запаха скотных животных, теперь будет защищено законом от попыток заглушить повседневные аспекты сельской жизни со стороны пришельцев, ищущих мира и спокойствия.

В четверг французские сенаторы окончательно одобрили закон, предложенный после нескольких громких споров между деревенскими жителями и отдыхающими, или над новоприбывшими посмеивались как над «новыми сельскими».

В частности, в 2019 году после этого в заголовках газет попал дерзкий петух по имени Моррис. Попытка заставить его замолчать была отклонена судом на западе Франции. Соседи, купившие поблизости загородный дом.

«Жить в сельской местности означает принимать некоторые хлопоты», – сказал депутатам Жоэль Жиру, правительственный министр, ответственный за сельскую жизнь.

Колокольчики (и коровий помет), щебетание саранчи и ранние утренние тракторы являются частью французского природного наследия, которое будет кодифицировано в ее природоохранном законодательстве.

«Это серьезный сигнал», – сказал Пьер Антуан Леви, сенатор, выступавший в качестве докладчика по законопроекту. «Это может быть полезным инструментом для местных чиновников, поскольку они выполняют свои образовательные и посреднические обязанности».

Закон является символом растущей напряженности в сельской местности между давними жителями и иностранцами, чьи сельские ожидания часто противоречат повседневным реалиям.

Коринн Фессо и Дик Моррис стали дракой, когда Его подали в суд близлежащие пенсионеры. Выше резких тревожных звонков птиц.

Критики рассматривали судебный процесс как часть более широкой угрозы священному сельскому наследию Франции со стороны посторонних и городских жителей, неспособных или не желающих понимать реалии сельской жизни.

Тысячи людей подписали петицию «Спасите Мориса», и судья в конечном итоге оставил в силе приказ о безобразии.

В другом случае, произошедшем в 2019 году, женщину, жившую в центре района разведения уток в районе Ланд, подала в суд соседка-новичок, которой надоели утки и гуси на заднем дворе.

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Суд на юго-западе Франции также отменил дело.

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