Франция в четверг осудила решение финансовых переходных властей разрешить размещение группы Вагнера и обвинила Москву в финансировании использования частной военной компании наемников в этой западноафриканской стране.

«Нам известно о причастности правительства России к оказанию материальной поддержки развертыванию группы Вагнера в Мали», — говорится в заявлении МИД Франции, отправленном по электронной почте. Россия призвала «вернуться к ответственному и конструктивному поведению» в Западной Африке.

Мали пытается сдержать радикальное исламистское повстанческое движение с 2012 года. Повстанцы-экстремисты были отстранены от власти в северных городах страны с помощью военной операции под руководством Франции, но они перегруппировались в пустыне и начали атаковать Малийская армия и ее армия. союзники.

В июне полковник Асими Гета был приведен к присяге в качестве главы переходного правительства Мали после того, как он осуществил свой второй переворот за девять месяцев. Мали сталкивается с растущей изоляцией от международного сообщества из-за захвата власти хунтой. Выборы назначены на февраль, но есть опасения, что они будут отложены.

«Мы глубоко сожалеем о том, что переходные власти Мали решили использовать и без того скудные государственные средства для выплаты заработной платы иностранным наемникам вместо поддержки малийских вооруженных сил», — говорится в заявлении Франции.

Западные правительства и эксперты ООН обвинили группу Вагнера в нарушении прав человека в Центральноафриканской Республике и в причастности к конфликту в Ливии. И Франция, и Германия возражали против присутствия своих наемников в Мали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что компания имеет «законное» право находиться в этой западноафриканской стране, потому что она была приглашена переходным правительством, и настаивал на том, чтобы российское правительство не участвовало.