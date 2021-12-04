Франция эвакуирует из Афганистана более 300 человек | Новости конфликта

Франция и Катар совместно руководят гуманитарной миссией, а также доставляют в Кабул медицинское оборудование, продукты питания и зимние принадлежности.

Франция выполнила миссию по эвакуации в Афганистан, вывезя из страны 258 афганцев, 11 французов, около 60 голландцев и неопределенное количество связанных с ними лиц, сообщила в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции.

В заявлении министерства говорится, что операция была организована с помощью Катара.

Среди эвакуированных были афганцы, которым угрожала опасность, а также журналисты и люди, связанные с Францией, включая гражданских рабочих, нанятых французской армией.

В заявлении добавлено, что с 10 сентября не менее 110 французов и 396 афганцев были эвакуированы из Афганистана 10 рейсами, организованными с помощью Катара.

В четверг Франция и Катар совместно провели гуманитарную миссию по доставке медицинского оборудования, продуктов питания и зимних принадлежностей международным организациям, работающим в стране, с помощью катарского военного самолета, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на этой неделе описала «тревожные» социально-экономические перспективы Афганистана на следующие 13 месяцев.

Афганистан борется с резким сокращением международной помощи в целях развития после прихода к власти талибов в августе, и Программа развития Организации Объединенных Наций предсказала, что к середине 2022 года бедность может стать почти глобальной.