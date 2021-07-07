Франция отреагировала на новый российский закон, предписывающий французским производителям шампанского классифицировать свои бутылки как игристые.

Французские производители шампанского возмущены новым законом, принятым Владимиром Путиным, согласно которому только отечественные российские производители могут называть свои бутылки шампанским – российским эквивалентом шампанского.

Хотя французским производителям все еще разрешено использовать слово «шампанское» на передней стороне бутылок, его следует заменить термином «игристое вино» на обратной стороне.

Во вторник министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди внес свой вклад в дебаты, настаивая на том, что только виноградники шампанского могут использовать это название.

«Вы можете себе представить реакцию французских властей», – сказал Динорманди Radio Sud. «Слово« шампанское »происходит из того прекрасного региона Франции, где производят шампанское».

Как четко сказано в Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne: «Шампанское получается только из шампанского».

Французские СМИ предположили, что этот шаг Москвы может быть частью усилий по возрождению производства шампанского игристого вина в Крыму советских времен, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.

Производитель шампанского Moet Hennessy изначально объявил, что приостановит экспорт в Россию в связи с изменением закона, и этот шаг Леонид Рафаэлов, генеральный директор AST, одного из крупнейших российских дистрибьюторов вин, признал «оправданным».

Однако к понедельнику компания поменялась местами, объявив, что она возобновит поставки: «Moët Hennessy Champagne Homes всегда соблюдала применимое законодательство, где бы они ни работали, и возобновит поставки, как только сможет произвести. [label] изменения », – заявили в группе.