Французская группа производителей шампанских вин издает новый российский закон VOA

Французская группа производителей шампанского в понедельник раскритиковала новый российский закон, обязывающий иностранных производителей добавлять на бутылки шампанского знак «игристое вино», и призвала ввести мораторий на экспорт пузырькового напитка в Россию.

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в пятницу, требует, чтобы все иностранные производители игристого вина описывали свой продукт как таковой на обратной стороне бутылки, хотя и не на передней стороне, в то время как российские производители «чампанской» могут продолжать его использовать. срок в одиночку.

Французская группа производителей шампанского призвала своих членов временно прекратить поставки в Россию и заявила, что название «шампанское», которое относится к региону во Франции, откуда этот напиток поступает, имеет юридическую защиту в 120 странах.

«Комиссия по шампанскому сожалеет, что этот закон не гарантирует российским потребителям доступ к ясной и прозрачной информации о происхождении и свойствах вина», – говорится в заявлении сопредседателей группы Максима Тобарта и Жан-Мари Баррье.

Министр торговли Франции Франк Ристер заявил, что внимательно следит за новым российским законом и поддерживает контакты с винодельческой отраслью и европейскими партнерами Франции.

«Мы будем без устали поддерживать наших производителей и французское превосходство», – сказал он в Twitter.

Moet Hennessy, производитель шампанских вин Veuve Clicquot и Dom Perignon, принадлежащих LVMH, заявил в воскресенье, что начнет добавлять этикетку «игристое вино» на заднюю часть бутылок, предназначенных для России в соответствии с законом.



ФАЙЛ – Бутылки французского шампанского Veuve Clicquot выставлены в супермаркете швейцарской розничной группы Coop в Цумиконе, Швейцария, 13 декабря 2016 года.

Акции LVMH упали на 0,2% в понедельник во второй половине дня, уступив Парижской фондовой бирже, которая выросла на 0,34%.

Акции российского производителя игристого вина Abrau Dorso выросли более чем на 3% после роста на 7,77% в начале торгов.

Павел Титов, президент Abrau-Durso, в субботу заявил France International Radio, что его компания не имеет в своем портфеле игристого вина, которое будет называться «шампанское», и он надеется, что этот вопрос будет решен в пользу мировых правил и стандартов. .

«Очень важно защитить российские вина на нашем рынке. Но законодательство должно быть разумным и не противоречить здравому смыслу, – сказал он. – Я не сомневаюсь, что настоящее шампанское производят в регионе Шампань во Франции».

Европейская комиссия заявила, что российское законодательство о спиртных напитках и вине окажет значительное влияние на экспорт вина и сделает все возможное, чтобы выразить свое несогласие и озабоченность.

«Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги, если этот закон вступит в силу», – заявила официальный представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер.

На вопрос, какие контрмеры может предпринять ЕС в ответ на российское законодательство, она сказала, что пока слишком рано обсуждать такую ​​позицию.