Французская компания Thales повысила прогноз на весь год в связи с сильными результатами в первом полугодии.

Логотип французской оборонной и электронной группы Thales появляется в штаб-квартире компании в Нейи недалеко от Парижа, 20 мая 2008 г. REUTERS/Charles Plateau

21 июля (Рейтер) — Французская оборонно-технологическая группа Thales в четверг повысила свой годовой прогноз по приему заказов и росту продаж на фоне высокой активности во всех секторах в первые шесть месяцев года.

Крупнейшая в Европе компания по производству оружейной электроники теперь ожидает, что объем продаж за весь 2022 год составит от 17,1 до 17,5 млрд евро (от 17,4 до 17,8 млрд долларов) по сравнению с ранее предполагаемым диапазоном от 16,6 до 17,2 млрд евро.

В заявлении компании говорится, что заказы на весь год должны «значительно» превысить предполагаемые продажи.

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Компания по-прежнему ожидает, что операционная маржа составит от 10,8% до 11,1%.

С вступлением в силу контракта на поставку боевых самолетов Rafale в Объединенные Арабские Эмираты заказы Thales подскочили на 46% до 11,21 млрд евро, превысив ожидания аналитиков в 10,09 млрд евро. Читать далее

Общий операционный доход вырос до 891 млн евро в первой половине 2022 года с 722 млн евро в предыдущем году, а объем продаж за этот период достиг 8,26 млрд евро благодаря сектору цифровой идентификации и безопасности.

Thales заявила, что мировое соглашение с Австралией, которая согласилась выплатить 555 миллионов евро дочерней компании Thales Naval Group после того, как страна расторгла контракт на покупку 12 французских подводных лодок в сентябре прошлого года, компенсировало влияние европейских торговых санкций на операции группы в России.

Закрытие ее российского бизнеса особенно повлияло на космическое подразделение, которое, как ожидается, достигнет 70 миллионов евро в 2022 году. Но Thales подчеркнул, что постпандемическое восстановление объемов авиаперевозок и производства коммерческих самолетов должно увеличить портфель заказов.

В среднесрочной перспективе группа также получает выгоду от продолжающегося увеличения военных бюджетов в Европе, поскольку война на Украине заставила быстро переосмыслить оборонные стратегии в регионе. Читать далее

(1 доллар = 0,9827 евро)

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(Отчетность Дагмары Маккос). Монтаж Джонатан Отис

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