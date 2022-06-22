Французская оппозиция говорит «высокомерному» Макрону: компромисс, чтобы заручиться поддержкой

Консерваторы считают коалиционную сделку «предательством»

В Офисе президента говорят о поиске конструктивных решений

Крайне правые говорят: «Мы должны услышать».

ПАРИЖ, 21 июня (Рейтер) — Лидеры французской оппозиции заявили президенту Эммануэлю Макрону во вторник, что не будут облегчать ему жизнь, поскольку он пытался найти способ избежать политического паралича после провала парламентских выборов в минувшие выходные.

Некоторые оппоненты заявили, что Макрон должен уволить своего премьер-министра, пересмотреть свои планы реформ и отказаться от своего подхода к власти сверху вниз.

Несмотря на то, что он полностью контролировал парламент в течение последних пяти лет, теперь Макрону необходимо заручиться поддержкой оппонентов, поскольку он разозлил избирателей инфляцией и своим предполагаемым безразличием к подвешенному парламенту в воскресенье.

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Результат выборов может возвестить эру политической нестабильности, которой Франция не знала десятилетиями.

Старшие министры заявили, что правительство продолжит свою работу и будет искать поддержки в парламенте всякий раз, когда ему потребуется большинство.

Эдуард Филипп, бывший премьер-министр Макрона и влиятельная фигура, призвал партии сформировать коалицию, чтобы обеспечить правящее большинство. Это было бы первым в современной французской политике.

«Впервые во Франции нам нужно сформировать коалицию, большую коалицию людей, которые автоматически не хотят работать вместе и выдвигать разные политические программы», — сказал Филипп BFM TV.

Он сказал, что может «вообразить» сделку с консервативными республиканцами, бывшей политической семьей Филиппа, из которой он дезертировал после того, как Макрон был впервые избран в 2017 году.

Но лидер Республиканской партии Кристиан Джейкоб сказал после встречи с Макроном: «Я сказал президенту, что о заключении коалиционного соглашения не может быть и речи, это было бы предательством моих избирателей».

Якуб ранее назвал президента «высокомерным».

Но в его стане стали появляться трещины. Катрин Вотрен, представительница республиканцев, которых называют кандидатом на пост нового премьер-министра Макрона, призвала свою партию смягчить свою позицию.

«Все ли законодатели-республиканцы разделяют точку зрения Кристиана Джейкоба? Я не уверена», — сказала она. «Всегда быть в оппозиции бессмысленно».

Она сказала, что ее лагерь может найти общий язык с Макроном по поводу запланированных реформ, особенно в отношении пенсионного законодательства.

«Республиканцы» — самое очевидное место, где Макрон может найти поддержку. Их экономическая платформа во многом соответствует программе Макрона, в том числе его планам повысить пенсионный возраст на три года до 65 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон обменивается рукопожатием с Кристианом Джейкобом, главой консервативной Республиканской партии Франции, после их встречи в Елисейском дворце в Париже, Франция, 21 июня 2022 года. Мохамед Бадра/Поль через Reuters Читать далее

Джейкоб сказал, что его партия будет «ответственной», что, по-видимому, откроет дверь для потенциально запутанных переговоров на основе законопроекта.

«Тратить наше время»

Елисейский дворец заявил, что проевропейский президент, который хочет углубить интеграцию в ЕС, заставить Францию ​​работать дольше и построить новые атомные электростанции, хочет, чтобы переговоры на этой неделе с оппозицией «выявили возможные конструктивные решения».

Если Макрону не удастся заручиться поддержкой для принятия законов, Франция может столкнуться с длительным периодом политического тупика, который впоследствии может вынудить его объявить досрочные выборы.

Жан-Люк Меланшон, ультралевый ветеран, объединивший левых в альянс, получивший второе место по количеству депутатов, заявил журналистам, что премьер-министру Элизабет Борн пришлось уйти.

«Мы просто теряем время», — сказал он.

Елисейский дворец сообщил, что Борн подала прошение об отставке, но Макрон отказался, чтобы правительство могло продолжать работать.

Похоже, быстрого решения нет, и с четверга Макрон, который не выступал публично после выборов, будет отвлечен на неделю международных встреч за границей, включая саммиты ЕС, G7 и НАТО.

гибкость

Марин Ле Пен, чье ультраправое Национальное объединение сейчас включает 89 депутатов из восьми в предыдущем законодательном органе, заявила, что Макрон должен прислушиваться к тому, что говорит ее партия, и «не может продолжать политику, которую он ведет (пока)».

Оливье Фор, лидер Социалистической партии, присоединившийся к левому блоку Nobis перед выборами, сказал, что его партия может поддержать некоторые политические предложения, но только в том случае, если Макрон примет их идеи.

«Мы прошли через так называемый период Юпитера, когда президент принимал решения самостоятельно и ни перед кем не отчитывался», — сказал Фори журналистам.

«Отныне … он вынужден принять большую роль парламента … и хорошо нести ответственность, вести переговоры, искать точки соглашения».

По словам генерального секретаря Коммунистической партии Фабьена Русселя, Макрон рассматривал возможность формирования правительства национального единства и спросил его, примет ли он участие.

«Это не то, что нас шокирует — участие других в восстановлении Франции — но все зависит от проекта», — сказал Руссель LCI.

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Дополнительные репортажи Доминика Видалона, Ингрид Меландер, Джона Айриша и Тассило Хэмилла, написанные Ингрид Меландер и Ричардом Лавом; Под редакцией Элисон Уильямс, Ангуса МакСвана и Ричарда Болейна

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