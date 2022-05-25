Французские открытые обновления | Хьюго Гастон выиграл с разницей в пять сетов

Париж (AFP) – последние новости Открытого чемпионата Франции (все время по местному времени):

20:25

Хьюго Гастон победил австралийца Алекса де Минора, занявшего 19-е место, в пяти сетах.

Француз уступил со счетом 3:0 в решающем сете после поражения в девяти играх подряд, прежде чем отступить и победить Де Минора со счетом 4:6, 6:2, 6:3, 0:6, 7:6 (4) в матче первого круга. . Так продолжалось около четырех часов.

21-летняя левша набрала пять очков подряд на тай-брейке и одержала победу перед болельщиками хозяев поля на стадионе Сьюзен Ленглин.

Де Минаур сыграл в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2020 года.

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19:15

И Пауле Падусе с третьим номером понадобилось всего 54 минуты, чтобы обыграть Фиону Ферро, которая вошла в wild card 6-2, 6-0 на Ролан Гаррос.

24-летняя Падуза потеряла всего два очка во втором сете, надеясь продолжить свой путь к четвертьфиналу прошлогоднего Открытого чемпионата Франции.

Джессика Пегула вышла во второй раунд с победой со счетом 6-2, 6-4 над Цян Ван из Китая.

Американец, посеянный 11-м, продвинулся во втором сете со счетом 5: 1, прежде чем Ван ответил. Пегула, наконец, закрепил это на 10-м матч-пойнте.

Пегула, четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии по теннису, дошел до финала Открытого чемпионата Мадрида в начале этого месяца, проиграв Анасу Жаберу в трех сетах.

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18:45

Фрэнсис Тиафо, наконец, одержал свою первую победу на Открытом чемпионате Франции с седьмой попытки.

Американец обыграл Бенджамина Понци 7-5, 7-5, 7-6 (5) и одержал свою первую победу над Ролан Гаррос после шести поражений в первом раунде.

Тиафо, занявший 24-е место, выходит в матч второго раунда против бельгийца Давида Гоффена.

Тиафо дошел до четвертого раунда Открытого чемпионата США в 2020 и 2021 годах.

24-летний американец впервые проиграл «Ролан Гаррос» в 2015 году, а в следующем году не смог пройти квалификацию на турнир.

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17:35

Джо-Вилфрид Цонга пошел драться. При дворе Филипп Шатрие на Открытом чемпионате Франции.

Он проиграл Касперу Радду с восьмым посевом 6-7 (6), 7-6 (4), 6-2, 7-6 (0) в том, что, вероятно, было его последней игрой. 37-летний француз заявил, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос» в этом году.

Эмоциональный Тсонга встал на колени и уронил голову на грязь под бурные аплодисменты после поражения.

Цонга выиграл 18 титулов за свою 18-летнюю карьеру и занял пятое место в мировом рейтинге. Он дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии 2008 года.

У Тсонги больше всего побед на турнирах Большого шлема — 121 — среди французов.

Официальные лица турнира устроили праздник в честь Цонги после матча.

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15:25

Себастьян Корда вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, одержав победу со счетом 6-1, 7-5, 7-6 (6) над ветераном-австралийцем Джоном Миллманом.

Американец, занявший 27-е место, сохранил два сет-пойнта на тай-брейке и реализовал четвертое игровое очко, когда Миллман пробил вперед с длинного удара справа.

У 21-летнего Корды было 43 простых фола на 25 мельников. Австралиец 0-6 на Ролан Гаррос.

Корда дошел до четвертого раунда Открытого чемпионата Франции 2020 года в квалификации. 32-летний Миллман дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США 2018 года.

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13:20

Датский подросток Хольгер Рон обыграл Дениса Шаповалова, занявшего 14-е место, со счетом 6-3, 6-1, 7-6 (4) в первом раунде Открытого чемпионата Франции.

В этом месяце 19-летний спортсмен выиграл BMW Open и на прошлой неделе дошел до полуфинала в Лионе.

Шаповалов отыгрался в третьем сете и форсировал тай-брейк, но проиграл со счетом 3:1 и не смог восстановиться, отправив длинный удар справа на матчпойнт.

Рон выиграл Открытый чемпионат Франции среди юниоров в 2019 году.

Он победил датчанина Александра Зверева на пути к своему первому титулу Тура в Мюнхене.

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12:50 вечера

Даниил Медведев начал свой победный старт на Открытом чемпионате Франции, что неясно для россиянина, занявшего второе место.

Чемпион US Open победил аргентинца Факундо Багьеса со счетом 6-2, 6-2, 6-2 на корте Сьюзен Ленглин.

Медведев дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» в прошлом году после четырех поражений подряд в первом круге.

Россиянин одержал свою первую победу после операции по удалению грыжи почти два месяца назад. Он проиграл свой первый матч на Открытом чемпионате Женевы на прошлой неделе по возвращении.

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии в этом году, уступив Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

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11 утра

Первый раунд Открытого чемпионата Франции завершится на третий день, и наконец-то начнутся два лучших игрока из нижней части сетки: Даниил Медведев, сеяный под вторым номером, и Стефанос Циципас, сеяный под четвертым номером.

На днях чемпионка US Open Медведева вернулась на Тур после операции на грыжу и открывается утром на корте Сьюзен Ленглен против Факундо Баньеса.

На другом конце таблицы Циципас, занявший второе место на «Ролан Гаррос» 2021 года, завершает матч на стадионе «Филипп Шатрие» ночным матчем против Лоренцо Муссетти.

Верхняя половина мужской лотереи считается более строгой. В число защитников входят Новак Джокович, 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль, шестой посевной Карлос Алькарас и занявший второе место на Открытом чемпионате США 2020 года Александр Зверев.

Среди женщин, ведущих игры во вторник, будут двукратная чемпионка мира Симона Халеп и Паула Падуза, занявшая третье место.

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