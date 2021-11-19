Французские политики возражают против использования в словаре небинарного местоимения

Политики возражают против включения нейтрального с гендерной точки зрения местоимения «iel» в крупный французский словарь, утверждая, что это портит язык.

Французский словарь Ле Робер обновил файл онлайн словарь включить небинарное местоимение iel, подобное гендерно-нейтральному «они» в английском языке, после того, как исследователи отметили рост использования местоимения в последние месяцы, Reuters сообщает.

Однако законодатели и правительство Франции выступили против внесения каких-либо изменений в язык.

«Инклюзивное письмо — это не будущее французского языка», — сказал министр образования Жан-Мишель Бланкер Саид. в твите Вторник.

Французский депутат Франсуа Жоливье из La République en Marche также выступил против гендерно-нейтральной партии и заявил, что в твите Его авторы — «борцы за дело, не имеющее ничего общего с Францией: # вокизм».

Джолеветт добавила: «Словарь Petit Robert Dictionary, который, как мы думали, был справочным, только что включил на свой сайт слова iel, ielle, iels, ielles».

Джолливит также написал строго сформулированное письмо Французской академии, свидетельство французского языка, и сказал, что введение слов «iel, ielle, iels и ielles» является предшественником «идеологии пробуждения», которая уничтожит французский язык. ценностей, сообщает Reuters.