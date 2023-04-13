Французские профсоюзы мобилизуют своих сторонников на улицы в преддверии решения о пенсионном обеспечении.

ПАРИЖ (Рейтер) — Профсоюзные активисты ворвались в парижскую штаб-квартиру компании по производству предметов роскоши LVMH (LVMH.PA) в четверг, заявив, что французское правительство должно отложить планы, направленные на то, чтобы заставить людей работать дольше для получения пенсии и вместо этого облагать налогом богатых.

На 12-й день общенациональных протестов с середины января бастующие рабочие также нарушили вывоз мусора в Париже и остановили речное движение на участке Рейна на востоке Франции.

«Вы ищете деньги для финансирования пенсий? Возьмите их из карманов миллиардеров», — сказал Фабиан Фелидо, лидер Суданской ассоциации железных дорог, когда штаб-квартира LVMH наполнилась красным дымом от ракет. Затем демонстранты мирно разошлись.

Профсоюзы призвали к демонстрации силы на улицах за день до того, как Конституционный совет примет решение о законности законопроекта о повышении двухлетнего пенсионного возраста до 64 лет.

Если ассамблея даст свое согласие, возможно, с некоторыми оговорками, правительство получит право принять закон, и оно надеется, что это в конечном итоге положит конец протестам, которые временами приводили к насилию и вызывали всеобщий гнев против Макрона.

Но протестующие заявили, что продолжат борьбу, если совет даст зеленый свет.

«Мы не хотим работать до 64 лет», — сказала Кэти Брошар, 50-летняя учительница на парижском митинге.

Протестующие хотят, чтобы законопроект был отозван или вынесен на референдум.

«Мы все еще надеемся, что кто-то из высокопоставленных лиц в какой-то момент решит отказаться от этого закона, сядет за стол и по-другому взглянет на пенсионное финансирование», — сказал 52-летний почтальон Франсис Бурже. митинг.

Мы не сдадимся

Промышленная забастовка потеряла часть своего импульса, и в последние недели протесты привлекли меньше людей по сравнению с более чем миллионом участников движения, которые наблюдались ранее.

Но профсоюзы остались непокорными.

«Это определенно не последний день забастовки», — сказала Софи Бине, новый лидер крайне левого профсоюза CGT, во время осады крематория под Парижем.

Макрон и его правительство утверждают, что новый закон необходим для того, чтобы щедрая пенсионная система Франции не обанкротилась.

Профсоюзы говорят, что это можно сделать другими способами.

Макрон сказал, что организует встречу с профсоюзами после того, как совет решит поработать над другими предложениями — инициатива, по словам лидеров профсоюзов, будет недолгой, если он не будет готов обсудить отмену пенсионного закона.

«После трех месяцев сборов я бы солгал, если бы сказал, что усталости нет. Мы устали, но сборы — это как марафон», — сказал Фелидо из Sud Real. «Мы не сдадимся».

Политические обозреватели говорят, что широко распространенное недовольство правительственной реформой может иметь долгосрочные последствия, включая потенциальное усиление ультраправых.

«Я не так оптимистична в отношении решения Конституционного совета», — заявила телеканалу BFM Марин Ле Пен, ультраправый лидер, выступающий против закона о пенсиях. «Но что вы хотите, чтобы я сделал? Сжечь машины? Мы скажем французам: голосуйте за Национальное собрание».

Некоторые из столкновений произошли на полях митингов в четверг, в том числе в центре Парижа, где демонстранты, одетые в черное, бросали снаряды в полицию, которая ответила слезоточивым газом, но это было далеко не тот уровень насилия, который наблюдался во время некоторых акций протеста в прошлом месяце.

Грузовые перевозки по Рейну были прерваны после того, как рабочие отключили электричество из-за блокады водного пути недалеко от границ с Германией и Швейцарией, сообщил Reuters представитель профсоюза.

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