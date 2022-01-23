Французский авантюрист погиб, переплыв Атлантику в одиночку

Французский авантюрист Жан-Жак Савен был найден мертвым в субботу в своей лодке после того, как она перевернулась недалеко от Азорских островов, португальского архипелага, при попытке в одиночку пересечь Атлантику, согласно заявлению его группы поддержки.

75-летний г-н Савин подал сигналы бедствия в четверг вечером и рано утром в пятницу. Согласно заявлению, который был опубликован на его странице в Facebook.

«В течение 24 часов мы находились в состоянии крайнего беспокойства», — сказала она. «Мы надеялись на проблеск надежды и даже на хорошие новости. К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил мореходство и мореплавание».

Судно г-на Савина, Ludacio («Смелый»), было найдено португальскими морскими властями в субботу, и водолаз нашел тело г-на Савина внутри каюты, говорится в заявлении.