Французский авантюрист погиб, переплыв Атлантику в одиночку

Французский авантюрист Жан-Жак Савен был найден мертвым в субботу в своей лодке после того, как она перевернулась недалеко от Азорских островов, португальского архипелага, при попытке в одиночку пересечь Атлантику, согласно заявлению его группы поддержки.
75-летний г-н Савин подал сигналы бедствия в четверг вечером и рано утром в пятницу. Согласно заявлению, который был опубликован на его странице в Facebook.
«В течение 24 часов мы находились в состоянии крайнего беспокойства», — сказала она. «Мы надеялись на проблеск надежды и даже на хорошие новости. К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил мореходство и мореплавание».
Судно г-на Савина, Ludacio («Смелый»), было найдено португальскими морскими властями в субботу, и водолаз нашел тело г-на Савина внутри каюты, говорится в заявлении.
«Мы не сможем сказать больше, так как точные обстоятельства этой трагедии неизвестны», — говорится в сообщении.
Господин Савин начал его путешествие из южной Португалии 2 января и опубликовал несколько обновлений на Facebook.
в январе. 7На шестой день путешествия он описал море как «очень сильное» и сказал, что оно «было похоже на серпантин». в январе. 10, он преодолел 163 мили, что, по его словам, было «хорошим началом!»
в январе. 19Г-н Савин разместил свой последний дневник на Facebook.
«У меня были некоторые проблемы за последние 10 дней или около того», — написал он. «Солнечный коллектор (который должен заряжать батарею моей опреснительной установки) перестал работать. Я был вынужден использовать свою ручную опреснительную установку, но она забирает всю мою физическую энергию».
И добавил: «Будьте уверены, мне ничего не угрожает!»
Он сказал, что направляется на Азорские острова.
Он написал: «Есть хорошая пристань для яхт по соседству с аэропортом». «Все, что мне нужно, есть».
«Несмотря на нынешние трудности волн и сильных ветров, мне стало легче, потому что ветры подтолкнули меня к архипелагу», — написал он, добавив: «Несмотря на все это, я никогда не сдамся!»
Г-н Савин, которому во время этой поездки исполнилось 75 лет, приехал из города Арис на юго-западе Франции, чтобы выращивать устриц. Он был военным десантником, пилотом и бывшим рейнджером в Африке и не остепенился в свои золотые годы.
К тому времени, когда ему исполнился 71 год, г-н Савин уже четыре раза в одиночку пересекал Атлантику.
В 2018 году он снова пересек Атлантику, на этот раз в оранжевой бочкообразной капсуле, которую, по его словам, он сделал сам. Отчет Нью-Йорк Таймс Описание капсулы, который был около 10 футов в длину и 6 футов 8 дюймов в ширину, как «меньше пикапа и удерживался в вертикальном положении бетонным балластом».
Он совершил путешествие за 127 дней. в Интервью После этого г-н Савин назвал свое пребывание в море «полной свободой».
«Тяжело двигаться, — сказал он. «Никто не говорит вам, что делать. Нет никаких законов. Это свобода».
Он признал, что, несмотря на то, что он был опытным и оснащен передовыми средствами навигации и связи, это путешествие не обошлось без проблем. «Дважды, — сказал он, — я чуть не попал в большие корабли».
Но, тем не менее, г-н Савин находил достаточно времени, чтобы насладиться возможностями, которые открывало ему море. Он сказал, что проводил время, читая и записывая в свой дневник, плавая и ныряя под бочку, чтобы поймать рыбу.
«У меня было много времени, чтобы написать свою книгу», — сказал он. «Я много играл мятликом на своей мандолине».
Уильям Лэмб Участие в подготовке отчетов.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».