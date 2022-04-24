Французский католический священник получил несколько ножевых ранений, а монахиня была ранена при нападении с ножом на церковь.

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а Французский был священником Удар Несколько раз монахиня также была ранена в результате нападения с ножом в воскресенье.

Авария произошла в Église Saint-Pierre-d’Arène de Nice, католической церкви на Французской Ривьере. Французская национальная и муниципальная полиция отреагировала на инцидент и арестовала подозреваемого.

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А министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин написал в Твиттере, что травмы священника не опасны для жизни.

Эрик Сиути, местный французский политик, представляющий 1-й избирательный округ Приморских Альп в Национальном собрании, сказал, что священник, известный как отец Кристоф, получил «несколько ножевых ранений» внутри церкви. Пожарные доставили его в больницу Пастера, университетскую больницу в Ницце, Франция.

Чотти также похвалил «необычайное мужество» сестры Мари-Клод, которая вмешалась, когда нападавший ударил священника ножом. Она получила удар в предплечье, когда пыталась выхватить нож.

Выступая перед журналистами на месте происшествия, мэр Ниццы Кристиан Эстрози описал подозреваемого как психически неуравновешенного гражданина Франции, родившегося во Фрежюсе, прибрежном городе на Лазурном берегу на юго-востоке Франции.

Бернар Гонсалес, губернатор региона Приморские Альпы на юго-востоке Франции, добавил, что, по данным предварительного следствия, подозреваемый не имеет судимостей и не известен полицейским службам.

Однако, добавил Гонсалес, этот человек несколько раз находился под психиатрическим наблюдением в психиатрической больнице Святой Марии в Ницце.

Рейтер Французский телеканал BFM сообщил со ссылкой на полицию, что подозреваемым был 31-летний француз, и нет никаких сомнений в том, что мотивом преступления был терроризм. Эстрози сказал, что подозреваемый купил нож несколько дней назад.

«Хочу поблагодарить аварийно-спасательные службы и полицию за их образцовую работу и все свои мысли направить верующим прихода», — написал он в Twitter.

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Инцидент произошел в воскресенье, когда граждане Франции присутствовали на избирательных участках второго тура президентских выборов. Избиратели будут выбирать между президентом Франции Эммануэлем Макроном и ультраправой соперницей Марин Ле Пен.