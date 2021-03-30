Французский мемориал остается таким же большим, как и в фильме.

Г-н Эвернелл рассказал о трех сценах фильма, снятого во Дворце Гарнье: прибытие русской группы, которое снималось в Большом фойе; Разговор Нуреева с французским танцором, сфотографированный на крыше Гарнье, с панорамным видом на Париж; И кадры зрительного зала, снятые из театра. Съемки «Белого ворона» совпали с впечатляющей ежегодной оперой по сбору средств, на которую был приглашен Эвернелл.

Мистер Эвернелл сказал, что в целом съемки были «отличным опытом». До съемок команде было разрешено провести три полдня за кулисами балета Парижской оперы, и, что интересно, Нуриев стал директором балета в 1983 году. Они встретились с танцорами, посмотрели репетиции и посетили модные мастерские. где короткие юбки свисают с потолка. «Это было очень полезно для режиссера, потому что это дало ему гораздо больше ощущения, чем быть ведущим танцором», – сказал г-н Эвернелл.

Мэри Хоффман, опера, отвечающая за аренду общественных мест, вспомнила, что произошла одна небольшая ошибка. Пока съемочная группа занималась съемками в оперном театре, г-н Финнис, играющий мастера балета, устроился в недавно отреставрированном куске ткани – кресле, обычно помещенном за защитным бампером. «Мы попросили его как можно вежливее уступить место», – вспоминает г-жа Хоффман.

Съемки в опере – сложный процесс. До пандемии стрельбу приходилось вести ночью, так как больше не было шоу или посетителей, и они были всю ночь, с 23:00 до 9:00, когда здание было очищено для утренних туристов.

Поскольку здание внесено в список Национального памятника, каждый его уголок защищен и защищен. Как и в Версале и других объектах французского наследия, оборудование нельзя размещать прямо на земле: должен быть защитный слой, например, полоска ковра. Также есть ограничения по весу операторского оборудования, а бригады везде следят за охраной.