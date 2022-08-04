Французский моряк Лоран Кампроби провел 16 часов под лодкой, перевернувшейся в Атлантическом океане.

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Французский моряк, застрявший под парусником, перевернувшимся в Атлантике, использовал воздушный пузырь, чтобы выжить, пока его не спасли 16 часов спустя, по словам представителей испанской береговой охраны. моря, Испанские СМИ идентифицировали его как Лоран Кампроби, он подал сигнал бедствия в понедельник, когда его шхуна, Sailor Jean Solo, перевернулась около 14 миль от побережья С испанских островов Сезаргас.

сексуальное видео Испанский водолаз-спасатель выходит из спасательной будки и стучит по дну лодки, прислушиваясь к признакам жизни. После того, как его спасли во вторник, 62-летний Камброби сказал, что смог выжить благодаря воздушному пузырю, сообщает британская газета The Guardian. Испанская береговая охрана и сообщения СМИ.

Моряк сказал, что был шокирован, когда осознал масштабы повреждений своей лодки — сломанная мачта, разрушенная тяга, киль и большая часть оборудования исчезла.

«Я не мог понять, как мне удалось выжить», — Кампроби из Марселя, Для испанской газеты La Voz de Galicia. «Условия были очень неблагоприятными».

Кампроби отплыл на своем 40-футовом корабле в воскресенье из столицы Португалии Лиссабона. По данным Рейтер. Он участвовал в квалификационных гонках предстоящих трансатлантических одиночных соревнований по парусному спорту Route du Rhum, которые проводятся каждые четыре года.

В понедельник он прибыл в Фистерру на западе Испания, где он столкнулся с сильным ветром и волнами трехметровой высоты, вскоре понял, что его лодка потеряла киль, Это луч, который доходит до середины лодки, сказал он в интервью La Voz de Galicia.

«Я пытался натянуть грот, когда лодка начала крениться», — сказал он газете. «Поэтому, не долго думая, я сел, и в течение 15 секунд лодка перевернулась». READ Что произошло на двенадцатый день вторжения России в Украину

в спасательной миссии, которая была описана как «На грани невозможногоСпасатели боролись с бурным морем Висенте Копелло, член группы специальных операций береговой охраны, Для телеканала laSexta Когда в понедельник вечером спасатель причалил к лодке, чтобы посмотреть, есть ли выжившие, он получил ответ.

«Тогда мы знали, что под ним кто-то есть», — сказал он.

Но вода была слишком жесткой, чтобы попытаться спастись. Так что команде пришлось ждать до следующего утра, чтобы попробовать еще раз.

Пока Кампруби ждал помощи, он сказал, что использовал воздушный пузырь, чтобы дышать, и старался не паниковать. Рассказывать Не выиграть де Галисии это Именно мысль никогда больше не увидеть жену и детей помогла ему пережить тяжелое испытание.

Он добавил, что воздушный пузырь был около 27 дюймов в длину. в понедельник, но за ночь он резко сократился. Ко вторнику вода была полна, и он знал, что время уходит. Но он сказал, что сохранил хладнокровие.

«Я никогда не паниковал, — сказал он La Voz de Galicia. Я пытался увидеть реальность и найти решения. Я боялся никогда больше не увидеть своих детей».

Представители береговой охраны заявили, что во вторник водолазы заплыли под лодку, чтобы освободить моряка, который был одет в спасательный костюм и погрузился по колено.

Копелло, сотрудник береговой охраны, рассказал журналистам, что когда водолазы подошли к лодке, моряки прыгнули в ледяную воду и проплыли под лодкой, чтобы выбраться на поверхность.

«По собственной инициативе он зашел в воду и выбрался свободно с помощью водолазов, которым пришлось его тащить, потому что ему было трудно выбраться в спасательном костюме», — сказал Копелло телеканалу La Seixta. READ Тысячи существ Мертвого моря наводнили пляжи Великобритании

Вскоре после обеда во вторник на видеозаписи было видно, как спасатели вытаскивают его в безопасное место.

Кампроби, опытный моряк, участвовавший во многих национальных и международных соревнованиях, рассказал La Voz de Galicia, что этот опыт заставил его принять решение о том, что он больше не будет соревноваться профессионально.