Французский ритейлер Leroy Merlin уступает давлению и уходит из России.

Французский ритейлер DIY Leroy Merlin планирует продать свои операции в России местному руководству, отменив свое предыдущее решение остаться в стране более чем через год после того, как вторжение в Украину побудило многие западные компании уйти.

Ритейлер, у которого 113 магазинов и 45 000 сотрудников в России, принадлежит известной северной французской семье Молизе, которая также владеет розничной сетью Auchan и сетью спортивных товаров Decathlon.

Леруа Мерлен ранее заявлял, что останется в стране, заявив, что он не «бросит» своих «сотрудников, их семьи и наших клиентов» так скоро после вторжения России. Но в пятницу он объявил об изменении направления.

«Эта операция является результатом работы, начатой ​​несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. За этим следует приостановка всех новых инвестиций до [the Mulliez family holding company] В России с начала конфликта и постепенной независимости местных операций», — говорится в заявлении материнской компании Adeo.

Leroy Merlin и Auchan столкнулись с пристальным вниманием к их операциям в России после того, как французская газета Le Monde сообщила в феврале, что сеть Auchan в стране отправляла припасы российским военным. Газета также сообщила, что магазины Leroy Merlin разрешили выставлять коллекции в поддержку военных действий перед своими торговыми точками.

В то время группа заявила, что группа отвергла все обвинения «без ограничений и без двусмысленности».

Leroy Merlin, работающая в России 18 лет, не раскрыла никакой финансовой информации о сделке или о том, владеет ли она какой-либо долей в компании, но добавила, что она подлежит одобрению российскими властями.

Мы не знаем, что нам скажут местные власти. . . Директор Adeo Филип Циммерманн заявил в пятницу в интервью местной газете La Voix du Nord, что другие компании, такие как Danone или Schneider, также просили отказаться от контроля над своей деятельностью и месяцами ждали ответа. Он добавил, что до войны Leroy Merlin зарабатывал в России около 5 миллиардов евро в год.

Leroy Merlin не ответила на запрос Financial Times о комментариях.

Многие компании, в том числе несколько базирующихся во Франции, столкнулись с критикой за свое нежелание уйти из России после вторжения.

Французского энергетического гиганта Total критиковали за то, что он медленнее, чем его конкуренты, такие как Shell, сокращал свои российские активы и продолжал извлекать из этого прибыль. Однако недавно она несколько раз списала свои российские доли, в том числе долю в размере 3,7 млрд долларов в газодобывающей компании «Новатэк» в декабре, и заявила, что не видит будущего в России и приостановит новые инвестиции.

В октябре Danone объявила о выходе из своего российского молочного и йогуртового бизнеса в рамках сделки, которая может привести к списанию до 1 миллиарда евро для одного из крупнейших в мире производителей потребительских товаров, после того как первоначально было заявлено, что он останется в России. нация.

Дополнительный отчет Сары Уайт