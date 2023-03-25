Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin передал право собственности на российский бизнес в управление

ПАРИЖ (Рейтер) — Французский ритейлер Leroy Merlin, в котором работает 45 000 человек в России, планирует передать операции в стране местному управлению, сообщила в пятницу материнская компания ADEO.

Leroy Merlin принадлежит семье Мюллиез, которая также стоит за французской сетью спортивных товаров Decathlon и продовольственным ритейлером Auchan, которые продолжают работать в России.

«Мы начали процесс передачи и должны представить проект в соответствующие органы в России», — сказал глава ADEO.

«Конкретно наша местная администрация начнет переговоры, которые могут длиться несколько месяцев», — добавил он.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал решение Leroy Merlin передать активы местной администрации «цивилизованным» и «разумным».

«Подчеркиваю, что сеть не только продолжит работу и сохранит всех сотрудников, но и планирует открывать новые магазины», — говорится в заявлении Евтухова.

Сделка должна быть одобрена российскими властями, сообщила пресс-секретарь.

Западные компании, от McDonald’s и Starbucks до Deutsche Bank и Shell, отказались от участия в России под давлением клиентов и их правительств, требующих наложить на Москву экономическую цену за войну с соседом.

Западные санкции против России также усложнили ведение бизнеса в этой стране.

(Отчетность Ли Томаса; редактирование Доминика Видалон и Луизы Хэвенс)

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